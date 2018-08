Por su propio pie. Ya puede dormir tranquilo el diputado local del Partido Acción Nacional Roberto Cruz Castro porque se habla que ni los diputados locales de ese instituto político ni la dirigencia estatal ni ninguna municipal interpondrá algún recurso en los órganos internos en su contra por diversas acusaciones que ha hecho, particularmente contra sus compañeros de bancada en el Congreso del Estado.

Dicen que al diputado local panista de Ahome Zenén Xóchihua Enciso ni le ha pasado por su mente alguna acción en contra de Cruz Castro, mucho menos a Juan Pablo Yamuni.

Algunos panistas ligados a estos consideran que no tiene caso porque para empezar ya se van a quedar sin responsabilidad pública el 1 de octubre y no les queda el saco de los señalamientos que hace de manera genérica Cruz Castro. Y en la dirigencia municipal y estatal del PAN consideran que más temprano que tarde Roberto Cruz solito va a agarrar su mochila para irse con todo y chivas del partido. ¿Será?



La despedida. Junto con sus compañeros de bancada de Sinaloa en la Cámara de Diputados, los diputados federales ahomenses Enrique Jackson Ramírez y Luis Alonso Pineda Apodaca estuvieron ayer con el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Fue lo que muchos denominaron la reunión de la despedida porque a estos ya les queda de aquí al 1 de septiembre disfrutar de las mieles del poder, aunque en los hechos ya tiraron la toalla. Como suele ocurrir, muchos ya no se preguntan qué fue lo que hicieron por Ahome, Sinaloa y México, sino cuál va a ser su futuro ahora que el Partido Revolucionario Institucional quedó en la lona tras las elecciones del 1 de julio.

Las opiniones generalizadas es que Jackson Ramírez y Pineda Apodaca van a la banca, pero hay algunos que indican que no por mucho tiempo. ¿Habrá espacio para ellos en el equipo del gobernador Quirino Ordaz Coppel? Eso se va a saber.



Movido. El comisionado nacional del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, se empezó a mover como pez en el agua tras el triunfo que obtuvieron junto con Morena. Ya sacó adelante una reunión con el gobernador Quirino Ordaz Coppel en compañía de los alcaldes y diputados electos de ese instituto político, entre ellos el presidente municipal de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman.

El activismo de Alcántara ya le llamó la atención al equipo cercano de Chapman que una y otra vez ha manifestado que no pertenece a ningún partido político, por lo que algunos sacan cuentas que no tiene compromiso con nadie aunque el PT lo haya registrado como su candidato.

El 1 de noviembre, incluso antes, se sabrá si por esta última circunstancia Chapman les devuelve la peonada, sobre todo que el presidente del PT en Ahome, Mario Hilario Flores Leyva, puso su granito de arena para el resultado de la elección. Así, todo es cuestión de tiempo.



De nueva cuenta. A burla sonó ya para los productores de Ahome lo dicho por el secretario de Agricultura federal, Baltazar Hinojosa, que ya se está por pagar los adeudos que tienen con ellos. Con ese cuento tienen años.

Incluso, ya Jesús Valdés, secretario de Agricultura en Sinaloa, quedó como el anterior titular de esa dependencia, Juan Habermann, que anunciaba los pagos y estos no llegaban y si se hacían era a cuentagotas, tanto así que los retrasos de los pagos no se han realizado en su totalidad. Por eso, ya los líderes de las organizaciones, entre ellos los de la CNC, no les creen ni el bendito.



Repartiendo. Con pluma y papel en mano, el secretario de Desarrollo Social en Sinaloa, Raúl Carrillo, visitó ayer la colonia Agrícola para levantar las necesidades de los vecinos. Prometió el cielo y las estrellas, como coloquialmente se dice, a los pobladores que esperan que cumpla.