Comprobación. Los que hasta se regocijaron por la inundación en la calle Heriberto Valdez entre el bulevar Antonio Rosales y dren Juárez cuestionando la obra del drenaje pluvial pronto quedaron chombitos porque poco después el gozo opositor se fue al pozo. Incluso, algunos lanzaron sus chifletas al alcalde con licencia y hoy secretario de Desarrollo Sustentable en Sinaloa, Álvaro Ruelas Echave, que luego quedaron entredicho porque el desfogue del agua se dio en un abrir y cerrar de ojos, por lo que muchos, sobre todo comerciantes y vecinos de esa zona, certificaron que esa obra sí funcionó.

Y es que antes el agua duraba días para salir y ayer fue cuestión de horas a raíz de esa magna obra. Por eso, algunos regidores priistas, como Deisy Judith Ayala Valenzuela y Gabriel Vargas Landeros, salieron al quite cuando la obra pasó la prueba. Y las voces a favor de la obra y de quienes la impulsaron se multiplicaron. Lo que pasa es que algunos se fueron con la finta de la inundación, ya que en 40 minutos cayó un mundo de agua que era obvio que se acumulara en ese y otros sectores.



Atorado. El que no pudo llegar ayer al evento de empleo temporal en el campo pesquero El Jitzámuri fue el secretario de Pesca estatal, Sergio Torres, porque quedó varado en la carretera Internacional, en la entrada sur de la ciudad. Lo que pasa es que el tráfico vehicular se suspendió por la caída de un poste a raíz de la lluvia y el fuerte viento. Ante eso y la emergencia, el alcalde de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán, se vino a la ciudad para realizar un recorrido por las zonas inundadas y encabezar el operativo de desfogue en los sectores más conflictivos.

La zona de la Valdez ya ni se preocupó, como tampoco Josué Sánchez Ruelas, director general de Obras Públicas y Servicios Municipales, porque de inmediato se dieron cuenta que el agua estaba saliendo al dren Juárez una vez que este ya no recibió el vital líquido más arriba. El que también dejó su oficina para salir a la calle es el secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Garibaldi.



Uno más. El alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, siguió revelando los nombres de quienes lo acompañarán en el ejercicio del poder en los próximos tres años. No lo ha hecho de manera tradicional, lo que algunos ya lo ven como un cambio. Para empezar los está dosificando y lo está haciendo con mucho tiempo de anticipación. No lo hizo en bola ni al cuarto para las doce. Ayer soltó otro nombramiento de los importantes. Se trata de Francisco Manuel Espinoza Valverde quien será el próximo director de Salud Municipal.

Espinoza Valverde es urólogo que labora en el Hospital General y tiene su consultorio en una clínica privada. Es uno más de los que se sepa que llega como casi la mayoría de los bendecidos: por primera vez estará en el servicio público. ¿Bueno o malo? Ya se sabrá.



El estilo. Por cierto, para muchos se antoja que el alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se dará baños de pueblo en su periodo. Es decir, que se llevará en las comunidades y colonias para estar cercano a la gente. Cuando menos eso tomó más forma con lo que dijo ayer en el ejido 5 de Mayo, en donde ante un grupo de vecinos les señaló que cuando tome posesión regresará para en una “asamblea popular” definir que obras prioritarias quieren. Algo así como lo que hizo el gobernador Quirino Ordaz Coppel en su reciente visita a San Blas, El Fuerte.