Posdebate. Los priistas, panistas y morenistas en Ahome no se apartaron de lo que ocurrió en el país. Cada quien salió a festinar que sus candidatos ganaron el primer debate presidencial.

El presidente del PRI en Ahome, Aldo Prandini, convocó a conferencia de prensa con el candidato a alcalde Álvaro Ruelas y a diputados locales Fernanda Rivera, Jesús Antonio Marcial, Gilberto Irazoqui y Marco Antonio Tordecillas. Le dieron el triunfo a su candidato José Antonio Meade.

En tanto, el presidente del PAN, Carlos Ramón Lizárraga; el candidato a diputado federal Zenén Xóchihua; el de la alcaldía, Miguel Ángel Camacho, y el senador Francisco Salvador López Brito hicieron lo mismo. Estos vieron ganar a su candidato Ricardo Anaya.

Y también le tupieron a Andrés Manuel López Obrador, pero a quien los morenistas lo vieron ganar el debate. Todos a su modo, pues.



Iniciativa. Los pensionados y jubilados del extinto Ingenio Los Mochis no lo podían creer ayer de la decisión que tomaron los regidores del Cabildo ahomense. Estos votaron a favor de que se les descontara el 80% del impuesto predial urbano y 100% de las multas, recargos y gastos por cobranzas de los terrenos de los exazucareros. La medida se tomó cuando muchos de estos están en embargo y otros en remate.

Según se argumentó es para salvar sus patrimonios. La medida fue tomada a solicitud como “ciudadano” del exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas Echave, candidato priista a la alcaldía. Quiérase o no, los regidores priistas le dieron un extra a las aspiraciones del priista.



Sin reciprocidad. Parece que toda la carne al asador le meterá el Partido Sinaloense a la elección para la diputación local del Distrito 02 de Ahome. Se habla que concentrarán toda la fuerza en ese distrito en virtud de que la candidata Marysol Morales tiene su origen en ese partido que va en coalición con el PAN, PRD y MC.

Esa versión hay porque no se distraerán en apoyar a los otros candidatos porque el blanquiazul, que tiene las candidaturas a la alcaldía y otras diputaciones, no le están respondiendo con el apoyo a quien ya anda en campaña para el Senado, Héctor Melesio Cuen Ojeda. O sea, lo están dejando solo, pero eso sí, los panistas quieren que él los apoye el día de la elección. Se está viendo que no hay reciprocidad.



En vilo. Dicen que el que anda “muy nervioso” es el exalcalde de El Fuerte Eleazar Rubio Ayala, más que su propia hija Roxana Rubio, quien va en el número uno de la lista de candidatos a diputados locales por la vía plurinominal del Partido Acción Nacional.

Lo que pasa es que es una de las impugnadas por los panistas ante el Tribunal Electoral de Sinaloa, que reencauzó la queja a la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. O sea, tendrá su tratamiento primeramente por la vía partidista y depende del veredicto que esta instancia dé, el caso les va a regresar o no a los magistrados electorales de Sinaloa. Así, Rubio Ayala es el más preocupado por la resolución que se va a expedir en el caso de las impugnaciones de las candidaturas a diputados locales pluris panistas.



Piedra en el zapato. No se sabe cómo es que el exalcalde de El Fuerte Marco Vinicio Galaviz Serrano va a ayudar a la candidata priista a la alcaldía Nubia Ramos, condición por la que llegó como delegado de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Sinaloa. Su principal operador, el regidor José María Flores, se fue a Morena. Se habla que también se fue Manuel Galaviz Serrano, su hermano.

Dicen que si no convence ni a su propia familia, mucho menos a otros, como los indígenas. De hecho, el líder indígena José Luis Buitimea les podría dar una sorpresa porque de plano no acepta a Galaviz como delegado de la CDI, “haya sido como haya sido”.