Van sobre los fraudeadores de semillas

Una indagatoria sobre la semilla defectuosa que repartió el gobierno del estado entre los productores de temporal anunció ayer el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Jaime Montes Salas. Confirmó la queja que ya han planteado algunas organizaciones, como la Liga de Comunidades Agrarias, cuyos integrantes se han mostrado decepcionados con el programa. Y es que los apoyos los recibieron algunos, de las propias manos del gobernador Rubén Rocha Moya como un aliciente ante los embates de la intensa sequía, pero solo fue espejismo. Y es que la semilla resultó con hongos y los productores no pudieron aprovechar las recientes lluvias. El caso ya es investigado, según Montes Salas, y no se descarta una sanción a los responsables. Ver para creer.



LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS del Valle del Fuerte y del Valle del Carrizo andan retecontentos porque ya vieron claro para establecer un ciclo normal de siembras, lo que no veían a principios del mes. Es más, algunos andaban nerviosos porque las presas estaban con un almacenamiento bajo, sobre todo la Huites. Sin embargo, en menos que canta un gallo recuperó su almacenamiento por las abundantes lluvias. Ayer estaba al 89.7 por ciento de su capacidad de conservación. Ya pinta pues. Y se esperan más lluvias. Dicen que los dirigentes agrícolas del sector privado César Galaviz y del social Gloria Valdez y José Manuel Santos van por el programa normal de siembras. Falta que les salga ya saben quien con el regateo del agua.

EN LAS MISMAS ESTÁN los productores del sur del estado por las recientes lluvias que les ha permitido mirar con optimismo las próximas cosechas. Héctor Mario García Olvera, presidente de Asociación de Agricultores del Río Presidio, dijo que el agua traerá mucha bonanza en esta temporada. Añadió que los productores ya están sembrando las plantas de chiles, tomate y tomatillo. Los consumidores sólo esperan que al final vendan a precio razonable sus mercancías y no salgan con que a “chuchita la bolsearon” y comiencen a subir el precio de las legumbres y leguminosas, porque si de por sí la crisis está estrangulando el poco dinero que tienen las familias, ahora se imagina con más aumentos.

A LA VIRGEN Y A LOS SANTOS le están rogando los cacahuateros de Mocorito para que el gobierno del estado les “eche la mano” con la cacahuatera que se encuentra sin operar desde hace varios años. Alfonso Acedo, dirigente cenecista, comenta que al no tener un sitio donde dar valor agregado al cacahuate, el municipio no tiene derrama económica. La única esperanza que les queda es que la Secretaría de Economía los apoye, aunque no tiene claro cuánto se ocupa de dinero. Anda desesperado porque desde que inició la actual administración ha gestionado apoyos, pero no ha tenido éxito. Qué nuevas.



ESTE DÍA se tendrá una conferencia en Guasave para tratar el tema del transporte, almacenamiento y manejo del amoniaco anhidro, una sustancia muy peligrosa que muchos productores manejan sin tener el más mínimo conocimiento de ello. Esto en más de una ocasión ha metido en problemas a zonas pobladas al presentarse fugas en los contenedores que estacionan en comunidades. La capacitación es para que dejen de hacerlo, pues no se necesita que una desgracia para ponerle atención al tema.