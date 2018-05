Actores políticos no entienden llamado reiterativo de Quirino por la “unidad”

Hay quienes no lo entienden. En Sinaloa, la palabra clave es “unidad”. En todas las áreas, en lo político, en los sectores sociales, en el sector empresarial. En general, en todo lo que mueva Sinaloa. El gobernador Quirino Ordaz Coppel es, y ha sido, más claro que el agua. Para que Sinaloa logre mejorar en todo es necesaria la unidad. Desde que asumió el cargo como gobernador ha repetido la importancia de que los sinaloenses caminen juntos hacia objetivos comunes que permitan avanzar y fortalecer a nuestro estado. Pero a un año cinco meses de su administración, pareciera que hay quienes no han entendido el mensaje. O tal vez no les interese.

En lo político, el gobernador ha orientado a los candidatos de su partido que tendrán que priorizar la búsqueda de la unidad para que logren alcanzar sus objetivos. En ese marco vuelve a brincar el caso de Escuinapa. Ahí, el exalcalde Bonifacio Bustamante tendrá que dejar de lado sus diferencias con el candidato a la alcaldía, Hugo Enrique Moreno, más conocido como “El Yiyo”. Y en el paquete va la alcaldesa sustituta, Fernanda Oceguera, que también la agarró contra “El Yiyo”. Claro está que el candidato a la alcaldía no es una perita en dulce.

En el norte, centro y sur del estado, está más que claro el mensaje. Otro que no lo entendió es el actual líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE), Gabriel Ballardo, que ayer logró sacar el acuerdo de asamblea para correr a Armando Heráldez, el exdirigente al que relevó en el cargo Ballardo. Rudeza innecesaria. Y en mal momento. El supuesto retorno de las diferencias entre el exgobernador Mario López Valdez y el empresario Jesús Vizcarra. Con el descrédito del primero arremete por abajo del agua contra el segundo. El primero le ofrece su apoyo al PRI y sus candidatos...Y por abajo del agua, palo. A Vizcarra lo llevaron al baile por la torpeza de Joel Valenzuela, más conocido como “Jova”, por su encuentro con el operador de Morena (en línea 12 del metro), Marcelo Ebrard. Atizado, claro está, por el exgobernador. Estos son algunos ejemplos de lo que sucede en contra de la palabra clave abanderada por el gobernador: Unidad.

Se va “Cantinflas” y llega René Juárez. El PRI relevó a Enrique Ochoa de la dirigencia nacional del PRI y nombró como su relevo a René Juárez. El PRI, o más bien el presidente Enrique Peña Nieto, se tardó. Desde la primera semana de campaña de su candidato, José Antonio Meade, tenían la medición en contra. Y no accionaron. Y aunque el michoacano René Juárez, con una importante experiencia política como exgobernador de Michoacán, diputado federal y senador, sabe y entiende perfectamente el tema político, podría ser ya tarde para que el PRI recomponga el camino y lo conecte a la senda del triunfo. René Juárez no es mago. El nuevo dirigente nacional del PRI, por cierto, conoce perfectamente Sinaloa. Estuvo como delegado especial del PRI en 2013. Intentó evitar que el entonces gobernador Mario López Valdez “secuestrara al PRI”. Y por eso el exgobernador logró que lo retiraran de Sinaloa. Seguramente guarda un buen recuerdo de Malova. El cambio del PRI se quedó corto. Faltó que Meade se sacudiera a Aurelio Nuño como su coordinador de campaña y en su lugar nombrar a alguien que se identifique claramente con el candidato presidencial. Se ve difícil que el PRI se levante.