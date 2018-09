La Universidad de Bolonia, en Italia, cuenta con un centro académico en el cual se estudia la proyección de la antigüedad clásica en las formas del saber occidental. De la exquisita colección editada por dicho centro, proviene un libro magnífico titulado La ley soberana.

El volumenes una antología de textos introducidos por filósofos, juristas, teólogos e historiadores. Los antiguos se preguntaron todo sobre lo fundamental y no hay fuente mayor de saber humanístico que la lectura atenta de los clásicos. Así lo pienso y lo creo así. Vamos al libro. El latinista y rector de la Universidad de Bolonia Ivano Dionigi, cuidador de la obra, la abre con Las aporías de la ley, de donde recojo inalterable la siguiente síntesis: Ley y derecho, es decir, la legislación positiva y el derecho natural. El problema es si la ley es código convencional de los hombres,o bien código inscrito en la naturaleza. El sofista Antifón sostenía que "la mayor parte de las cosas justas según la ley son enemigas de la naturaleza", precisamente lo contrario del pensamiento de Cicerón, para quien "no podemos distinguir la ley buena de la mala en base en ninguna otra norma quela naturaleza".

Ley y poder, o sea la ley y la política. La ley como obra de una particular Constitución o forma de gobierno: de muchos, de pocos, de uno solo. De aquí la diversificación y la relatividad de las leyes en el espacio y en el tiempo. Y también su signo contradictorio: para unos, garantía de orden, para otros, forma de represión; para unos, garantía de los derechos, para otros, salvaguardia de privilegios. Si pensamos por un momento en la expansión jurídica actual, que alcanza prácticamente todos los ámbitos de la vida, no será difícil reconocernos en el dichosummunius,summainiuria (elmáximo rigor del derecho es lamáxima injusticia) y en la definicióncon la cual Anacarsis hace mofa del legislador Solón: "las leyes son como las telarañas, los insectos pequeños quedan atrapadas en ellas, los grandes las rompen". Ley y conciencia, esto es, ley escrita y ley no escrita.

Antígona, ícono de la noble rebelde,del inocente transgresor y del desobediente civil de todos los tiempos, está para recordarnos que junto, contra y sobre las leyes escritasde laciudad,hayesas "leyesnoescritas", de la interioridad individual; en rotunda antítesis, incluso, con la conciencia democrática de Eurípides, quien señalaba que "cuando las leyes son puestas por escrito, el pobre y el rico tienen igual justicia, y eldébil puede rebatir al poderoso, si ha sido ofendido". Ley y justicia, o sea, el fundamento de la ley. Comoproclama Tertuliano: "lo que hace válidas a las leyes no es el número de sus años, ni la autoridad de sus promulgadores, sino únicamente su justicia".

Sin embargo, debemos admitirlo, todos saben que es la injusticia, pero ninguno lo que es la justicia. Afirmamos que la ley es igual para todos, pero ¿Qué justicia hay en tratar igual a los desiguales? ¿Qué justicia puede regular la culpa, el pecado, el error? ¿Cómo puede el hombre ser soberano siendo súbdito de la ley? A estas cuestiones se agregan en nuestros días nuevas interrogantes y dilemas éticos que debemos resolver: eutanasia, fecundación artificial, células madres, etcétera. Veinticinco siglos después, estamos de nuevo ante la pregunta que formulaba Alcibíades: “Dime, Peícles ¿Qué es la ley?”