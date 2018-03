Calderón y Peña, en campaña

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa inició con actividades para recaudar fondos para la campaña de su esposa, la candidata independiente Margarita Zavala. En redes sociales empezó a circular la invitación a un desayuno en el que piden cooperación de mil pesos. El evento será mañana en el Club de Industriales de Jalisco.

Enrique Peña Nieto, presidente de México. AP





En la invitación destacan el nombre y el eslogan de Margarita, así como los datos del desayuno de recaudación de fondos.



En su cuenta oficial de Twitter, el expresidente Calderón destaca: “Desayuno con @Mzavalagc en Club de Industriales Guadalajara. Cooperación $1,000 más lo que quiera donarse. Importante llevar cheque o tarjeta bancaria”.



Felipe Calderón está abiertamente impulsando a su esposa en la campaña independiente, a pesar de que continúa militando en el PAN.



En Sinaloa y seguramente en el resto de país los panistas cercanos a la familia Calderón Zavala están jugando en contra de Ricardo Anaya, que trae un creciente rechazo dentro de su partido. Solamente a nivel local hay varios grupos de panistas que ya se manifiestan por las designaciones de candidatos y sobre todo las listas plurinominales. Así que muy pendientes.



Elecciones. Otro que le está entrando a las campañas es el presidente Enrique Peña Nieto. El día de ayer, durante la Asamblea Anual del Consejo Coordinador Empresarial, declaró que no es la continuidad de un gobierno lo que está en juego, sino el desarrollo del país y el bienestar de las familias mexicanas.



Adicionalmente, Peña Nieto destacó que en casi seis años de gobierno se aprobaron reformas y se ha avanzado en México para llegar a mejores niveles de progreso.



Ante la cúpula empresarial del país les reconoció la visión de futuro como lo ha planteado la Agenda México, por un mejor futuro.



Mucho se ha comentado que el presidente Peña ha tenido injerencia en las campañas a favor de José Antonio Meade, aunque no lo hace públicamente, en el discurso ante el Consejo Coordinador Empresarial manda el mensaje de que está en riesgo el bienestar y el desarrollo de México.



Destacado. Muy acertado el anuncio del gobernador Quirino Ordaz Coppel de entregar dos uniformes por estudiante de nivel básico para el próximo ciclo escolar. En este programa estarán invirtiendo 250 millones de pesos.



El mismo gobernador recordó que recibieron dicha secretaría con serios problemas financieros al heredar una gran deuda a corto plazo, lo que obligó a recortar el programa de uniformes escolares a la mitad. Asimismo, destacó que gracias al ahorro en el gasto y las medidas de austeridad lograron recuperarse y entregar los dos uniformes por estudiante.



Enredo. Hasta la fecha todavía no se conoce quién será el candidato a diputado federal por el quinto distrito de la coalición Por Sinaloa al Frente. Los tiempos se acabaron, y el nombre del candidato es uno de los secretos mejor guardados. Muy atentos porque están a días del arranque de campaña.



Memoria política. “La ley nunca hará más libres a los hombres; son éstos los que deberían liberar a la ley”, Henry David Thoreau.