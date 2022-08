Siete preguntas para ganar la guerra a un enemigo político

1. ¿Cómo llegó al conflicto? Los conflictos siempre tienen un origen. Y no en pocas ocasiones el político no sabe por qué llegó a ellos. Pudo haber sido por decisión propia, por las circunstancias, o por la asesoría interesada de sus colaboradores. ¿Por cuál de ellas llegó usted?



2. ¿Va a ganar? Las batallas son cálculos fríos. Esto quiere decir que además del arrojo y sus fortalezas políticas, tiene que contestarse esta pregunta sin autoengaños. Es la pregunta que todo general se hace antes de meterse en una guerra. Así de simple. ¿Usted va a ganar la guerra? Si tiene dudas, mejor no se meta.

3. ¿Tiene una estrategia? Ninguna guerra se gana sin una estrategia. ¿Usted la tiene? Podrá tener el poder y los ejércitos, pero si no sabe cómo empezar, luego seguir y después ganar, usted corre el riesgo de quedarse a medio camino. Y recuerde que cuando una guerra se empieza, o se gana o se pierde. Las guerras no se empatan.

4. ¿Cuánto le va a costar? Toda guerra tiene pérdidas. Y tiene bajas en todos los sentidos. La historia de las batallas está llena de fracasos por no saber calcular los costos políticos, materiales y de gobierno de un conflicto con su enemigo.

5. ¿Cómo va a manejar las consecuencias? Todo conflicto tiene consecuencias. Cuando usted va en contra de su enemigo, sepa qué hacer con lo que puede desencadenar su derrocamiento. Todo poder tiene un gobierno, y a veces los poderes que surgen después del derrocamiento de su enemigo, pueden ser más terribles, pues ya no habrá quienes los gobiernen. ¿Usted los podrá gobernar?

6. Pregúntese si realmente conoce a su enemigo. ¿Sabe realmente de qué tamaño es su enemigo? ¿Quiénes están detrás de él? ¿A cuántos intereses soterrados representa? ¿Cuenta con la información y análisis suficientes para saber qué tan fuerte o débil es su enemigo?

7. Pregúntese quien gana y quien pierde en el conflicto. Es probable que usted no se haya dado cuenta, pero a veces quien más gana es quien no da la cara: esos que están azuzándole a usted al oído. A lo mejor ellos son los que quieren el botín, y le echan a usted por delante en esta guerra. A veces las guerras las ganan quienes no se meten en ellas.