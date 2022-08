El desafuero, la ruta contra Alito Moreno

Todos los “martes del jaguar” han sido durísimos para el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno. El día de ayer no fue la excepción, la Fiscalía General de Campeche presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud para desaforarlo y proceder en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

A las 13:30 horas se presentó en San Lázaro el fiscal general de Campeche, Renato Sales, con la petición formal de declaratoria de procedencia para el desafuero del diputado priista Alito Moreno. Quieren que demuestre que legalmente adquirió sus bienes, principalmente una mansión valuada en más de 130 millones de pesos.

Nos dicen que había mucho nerviosismo y una gran efervescencia en la bancada del PRI. No es para menos, se podrían quedar huérfanos y con casi todo el partido en contra, empezando por los expresidentes nacionales, exgobernadores y exdirigentes en los estados, súmele a la militancia que ha sido olvidada.

La respuesta del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y todavía diputado federal, llegó rápido, afirmó: “De Morena no espero justicia, espero venganza”, subió un video a sus redes y de inmediato sus colaboradores y más cercanos del comité empezaron a compartirlo. Se están jugando el todo o nada para el 2024.



Ahí no terminaba la embestida contra el dirigente nacional priista. Por la noche, en el popular programa El martes de jaguar, de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, estaba anunciado que presentaría nuevos audios de corrupción de Alito Moreno. Estaremos atentos para platicarle de la nueva filtración.

Recordemos que la semana pasada en sesión extraordinaria los diputados de Morena y sus aliados destituyeron a Alito Moreno de la presidencia de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Este fue el primer paso, el segundo es la solicitud de desafuero, así va la ruta en contra del dirigente nacional del PRI.

Lo que es una realidad es que los mismos priistas saben que no pueden defender lo indefendible, Alito Moreno se peleó con todas las grandes figuras del partido, hasta los expresidentes nacionales del tricolor le pidieron su renuncia, los ignoró y confrontó; ahora está solo porque su Comité y “amigos” no son de peso, ni cercanos a la militancia.



Sinaloa. El dirigente de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, llamó a que se esclarezca la hipótesis del financiamiento de la UAS al PAS y que se investigue a fondo, porque deben saber todos los sinaloenses si están desviando los recursos. Definitivamente sería un gravísimo delito que, en lugar de invertir el dinero para mejorar las condiciones de estudio de los alumnos, lo estén haciendo en campañas de un partido político.

Destacado. Un sobresaliente trabajo está haciendo el director de Protección Civil de Culiacán, Jesús Bill Mendoza, en la atención de las zonas afectadas por las recientes lluvias. Tenemos información que estaba con el agua hasta la cintura cuando llegó el gobernador Rubén Rocha y su comitiva a supervisar, ahí lo felicitó por su labor. No es casualidad, eso quiere decir que está cumpliendo su función.

Agenda. El próximo viernes 19 de agosto el analista político Hernán Gómez presentará su libro AMLO y la 4T, una radiografía para escépticos. El evento será en el Centro Sinaloa de las Artes “Centenario”. Tendrá como comentaristas a la senadora Imelda Castro; la secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra; y con el presidente de la Jucopo, Feliciano Castro Meléndrez. Estará muy interesante, les platicamos los detalles.

Memoria política. “La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés”: Antonio Machado.