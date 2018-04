Reportan excandidatos del PAN a un Cuen molesto por la falta de apoyo panista

Higuera, Cuen y el karma. La alianza PAN, PRD, MC y PAS no anda bien. El candidato al Senado Melesio Cuen anda, por decir lo menos, incomodo. Ya se dio cuenta que en su campaña, los panistas le regatean su presencia. Y en consecuencia, su apoyo. Ya se percató que los candidatos panistas en cada municipio que visita, se “cuelgan de su campaña”. No aportan. Y eso es evidente. Dos excandidatos panistas en Mazatlán lo confirman: “Cuen anda molesto”. Y aseguran que con justa razón. El tres veces alcalde de Mazatlán, que pretende por cuarta ocasión regresar, en algunos eventos que encabeza Cuen solamente hace acto de presencia. Pocos, muy pocos de sus seguidores lo acompañan. Claro está, el argumento es que él no puede hacer campaña hasta el 14 de mayo, cuando oficialmente arranquen las locales. Pero el que se queda sin justificación es el también exalcalde panistas Carlos Felton. Este aparece en los actos de campaña de Cuen. Y evidentemente se “cuelga” del trabajo político-electoral que trae el exrector de la UAS. Consultados los dos excandidatos panistas sobre qué hace en estos momentos Higuera y cuáles preparativos tiene para su arranque de campaña, nos señalaron que “no lo vemos...No se hace sentir al interior de los grupos que forman el PAN en Mazatlán”. Y advierten que los higueristas poco a poco se desvanecen. Porque “golpeó”, y feo, el hecho de que Higuera se haya asegurado con una candidatura a regidor plurinominal, con lo que envía un mensaje de una derrota anticipada. Los excandidatos panistas consultados vaticinan que “es el karma” el que los hundirá.

Hay tiro. El ampliado Distrito 06, que cubre parte de Mazatlán, San Ignacio, Elota, Cosala y parte de Culiacán, es escenario de una cruenta e interesante pelea electoral. Por un lado está Maru Medina, candidata de la alianza PRI, Verde y Panal, y por el otro, Rosario Torres, del frente integrado por el PAN, PRD, MC y PAS. Maru es una joven e impetuosa mujer que solicitó licencia como diputada local por el distrito de Elota para lanzarse por la diputación federal. Es una de las candidatas más jóvenes del establo que tiene el PRI en Sinaloa. Sin tacha y con una buena imagen pública. Nos la reportan que recorre su distrito de cinco municipios con toda la energía que le da su juventud. Rosario Torres es la primera ocasión que se ve como candidata. Nos reportan que parece incansable. Está imponiendo un interesante toque a su campaña. Cuenta con un jingle atractivo y el trabajo de videos que está subiendo son interesantes y atractivos. Sin embargo, la fortaleza de Rosario Torres y su experiencia en el servicio público puede convertirse en su principal debilidad. Ella formó parte de la administración feltonista tan cuestionada por amañados convenios y oscuro manejo de los dineros públicos. Fue secretaria del Ayuntamiento.

Agarrón de pronóstico reservado. Una funcionaria del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa acusó de acoso sexual al titular de ese tribunal, Enrique Inzunza Cázarez. El fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, lo dijo en conferencia de prensa. El presidente del STJE, Inzunza Cázarez, reviró que posiblemente demande al fiscal por violar la secrecía. El agarre será sin duda de pronóstico. Pero conociendo al fiscal, no creemos que haya soltado el nombre sin tener, como dicen, todos los pelos en la mano. Ya se verá.