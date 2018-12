Preocupación. Como un balde de agua fría cayó a los maestros y a los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa la revelación que hizo el rector Juan Eulogio Guerra Liera de que no se cuentan con los recursos para el pago de las dos quincenas de diciembre y el aguinaldo.

La única ventana que se tiene es que el Gobierno federal le suelte los recursos, lo que se ve difícil, o que el Gobierno estatal le preste recursos, pero estos van a ser reducidos a la necesidad de alrededor de 600 millones de pesos que se requieren para salir del atolladero.

Así, el propio Guerra Liera le está prendiendo veladoras al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que canalice los recursos.

La realidad es que en la comunidad universitaria hay preocupación por el panorama que se pinta. Podrían tener una amarga Navidad, tomando en cuenta lo que expresó ayer sin tapujos el rector en su visita que realizó a Los Mochis.



Endurecido. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, parece haber endurecido su trato hacia las pasadas administraciones tomando de base la muerte del menor que cayó en el socavón sobre el bulevar Zacatecas. Esto porque anunció que la comuna se perfila para interponer una demanda por ese hecho para que se deslinden responsabilidades.

Este anuncio levantó diversos comentarios en su favor, pero otros fueron en sentido contrario. Los primeros dicen que la demanda es lo correcto para que se actúe contra los que actuaron en forma omisa o irregular, en tanto los segundos juran que esto es para levantar una cortina de humo o mera distracción al venírseles los problemas encima sin que tengan capacidad de resolverlos.

Incluso, algunos hasta se atreven a opinar que con eso Chapman pretende levantar su imagen y desviar la atención de su pleito político y legal con la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Lo que es la comentocracia.



Influencia. Dicen que la postura de Chapman es por la hablada al oído del gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Luis Felipe Villegas. Tras la muerte del menor en el socavón, este se preparó antes de que la lumbre le llegara a los aparejos. De inmediato, Villegas le tiró la bolita a Protección Civil. O sea, al anterior titular, quien acaba de ser relevado de la dependencia. ¿Qué bases tiene para ello? Que ya le había girado tres oficios para que tomara las medidas preventivas en los puntos críticos en la red de drenaje, y no lo hizo.

Además, Villegas subió el tono: que la red de drenaje donde cayó el menor debería haber sido reconstruida en el 2016, pero los recursos no se invirtieron. Con esta información, Villegas anda a todo lo que da. Se habla que nada más que Chapman le pidió soporte porque no vaya a ser que el tiro les salga por la culata.



Ilusionado. Dicen que el más alborotado por el litigio electoral que ganó el líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, es el presidente del Consejo Supremo de Cobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes-Mayos de Sinaloa, Librado Bacasegua Elenes. Esto porque ya se hace, de un modo u otro, convertirse en regidor de la comuna ahomense en virtud de que Cuen Ojeda logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara que en los cabildos debe haber un regidor indígena. Para eso, Bacasegua se pinta solo.



Conversión. Se habla que Antonio Cota González, exalcalde y exregidor de El Fuerte, tuvo su transformación política. De la noche a la mañana se convirtió en morenista, dejando a los priistas fortenses. No solo él, sino también se llevó a toda su familia. La tirada de él es que para el 2021 el partido Morena lo postule como candidato a la alcaldía. ¿Y sus tres madrinas priistas con qué van a salir?