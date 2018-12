Parejos. Llevando por delante a su secretario de Desarrollo Social, Álvaro Ruelas Echave, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dio muestras ayer de llevar el apoyo a los sinaloenses sin distingos políticos. Cuando menos ese es el mensaje que quedó plasmado con su visita a Choix, donde el alcalde Omar Gill Santini es de extracción morenista. Ordaz Coppel llegó al alteño municipio para entregar becas de transporte a estudiantes, que Ruelas Echave consideró trascendental porque es la primera vez que se realiza en esa demarcación.

Dicen quienes estuvieron en el acto que el gobernador y el alcalde sellaron una buena relación, de respeto y colaboración mutua. Hay entendimiento, pues.

Para algunos no es extraño eso porque en el fondo quienes gobiernan el municipio son priistas. Es más, aducen que Gill Santini tiene su ADN priista, nada más que como lo dejaron colgado de la brocha por la candidatura a la alcaldía, buscó otra alternativa y la encontró en Morena. Y ahí están los resultados.



Conciliación. Todo indica que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites tendrán una oportunidad de oro para llegar a una conciliación en el litigio legal que enfrentan por las supuestas amenazas que le endilgó el primero a la segunda. No tarda el Ministerio Público en abrir la audiencia que permite el nuevo sistema de justicia penal para que los dos puedan llegar a un arreglo.

La opinión generalizada es que a Chapman y a Valenzuela les conviene que el pleito ahí muera, porque de un modo u otro a los dos les está afectando y no se sabe al final en que termine el asunto. Sin embargo, algunos señalan que por las posiciones que ha tenido el alcalde y la síndica procuradora no se ve que vaya a haber arreglo. Pero de un día para otro todo puede cambiar porque a Chapman le conviene no tener a Morena en contra ni la posibilidad de que el Congreso del Estado lo arrolle, ni a Valenzuela Benites que le vaya a quemar la filtración que se hizo de la denuncia.



La filtración. De hecho, el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, hizo ayer referencia del caso que “está avanzando” en la carpeta de investigación que está en marcha. Dentro de todo, también se va a abrir una investigación de la filtración de la denuncia. Y a como lo planteó se está excluyendo de que lo haya hecho el Ministerio Público que recibió la denuncia de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, por el delito de probables amenazas en contra del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. A esa conclusión están llegando algunos porque el fiscal general del estado sostuvo que el Ministerio Público es el que realizará esa investigación para dar con el responsable de la filtración de la denuncia. Más claro ni el agua.



Los extemporáneos. El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa, Faustino Hernández, ya despejó las dudas: los cambios de dirigentes en los comités municipales campesinos se hará en aquellos que ya cumplieron su periodo estatutario. Son 10 en todo Sinaloa. Los procesos iniciarán a partir del próximo 5 de enero. Así, el presidente del Comité Municipal Campesino número 5 de Ahome, Martín Castro, debe de dormir tranquilo, pero Pedro Esparza López, del Valle del Carrizo, tiene ya que mentalizarse de que va para afuera. El anuncio del líder estatal de la CNC alborotó la gallera en esta región.



Alegato. Por cierto, hay algunos líderes naturales de la CNC que de todos modos piden el cambio de Martín Castro porque no defiende a los productores. Incluso, por eso también no quieren ya pagar la cuota Liga. Una corriente que pugna por eso la encabeza el expresidente del comisariado del Plan de Ayala, Margarito Pompa.