Operación. Dicen que el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Andrés Estrada Orozco, empezó a operar los cambios de síndicos y comisarios municipales, lo que está encontrando resistencia porque no se quieren ir hasta que se lleve a cabo el plebiscito. O sea, quieren estar en la nómina dos o tres meses más.

Sin embargo, ese no es el proyecto de Estrada Orozco, lo que en realidad es del alcalde Guillermo “Billy” Chapman.

Como la mayoría de los síndicos son priistas, la intención es sacarlos de la jugada para poner interinos que operen en favor de los candidatos oficiales que van a tener para la hora del plebiscito. Incluso, se habla que a algunos síndicos ya les pidieron su renuncia, lo que se rehúsan a hacerlo. Sin embargo, parece que la decisión de los interinos está tomada y que se ejecutará en Cabildo.

Y es que la otra vía era realizar el plebiscito lo más rápido posible, pero las cuentas no les salen a los operadores de esta nueva administración para posicionar y ganar las elecciones con sus gallos.



Simuladores. Dicen que si el virtual presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, saca adelante el proyecto de detectar simuladores muchos de los que vio en la comida con el exalcalde de Ahome Esteban Valenzuela García, con motivo de los festejos del 20 de Noviembre, van a estar en la lista.

Para algunos, ya está más que acreditado que el grupo del exalcalde no mueve un solo dedo en las campañas ni en el día de la elección, pero eso sí son muy buenos para exigir candidaturas y posiciones de gobierno. Incluso, ya dio de que hablar que ahí haya estado el alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Y no precisamente por el mensaje de civilidad.



El pendiente. Se habla que al regidor Raúl Cota Murillo se le hace tarde una nueva reunión de Cabildo. No hay que ir muy lejos para saber que va sobre el gerente general de la Japama, Luis Felipe Villegas, que, según asegura, no respetó los acuerdos de los regidores en el caso de los descuentos ahora con el Buen Fin. No le convencen los argumentos de Villegas.



Sin llorar. El único de los funcionarios municipales que no se queja de lo que le dejó la pasada administración es el tesorero Jaime Beltrán. Él va para adelante con lo que tiene y que garantiza el funcionamiento del gobierno. No es como otros funcionarios de todos los niveles que se la llevan una lloradera, quizás para ocultar su incompetencia o frustración porque creían que iban a encontrar abundancia de recursos con la intención de sobra conocida.



Las manos. Pese a que dieron muestras de que iban a mantenerse alejados de las decisiones en el PAN tras la rotunda derrota que sufrieron en las pasadas elecciones, Francisco Salvador López Brito, Zenén Xóchihua y Miguel Ángel Camacho están activos. Pretenden sacar adelante a Ariel Aguilar para la presidencia del PAN en Ahome.



Perfil político. El gusto por su nombramiento como nueva directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte se le esfumó muy luego a la exregidora Maribel Vega Quintero.

Todavía no se acomodaba bien en su oficina cuando un grupo de maestros tomó la institución, que se encuentra en la orilla de la presa Josefa Ortiz de Domínguez, para rechazar su posición.

Las razones son más que vistas. La inconformidad del personal de la escuela afloró en cuanto empezó la versión del cambio, cuando el subsecretario de Educación Pública en Sinaloa, Homobono Rosas, le dio posesión y estalló un par de días después. Vega Quintero no pudo parar la rebelión ni siquiera sacando a relucir sus estudios de educación porque prevaleció el criterio de que esa posición fue por motivaciones políticas.

Ni en su título expedido en agosto de 2018 creen los maestros ni los alumnos. ¿Cómo le va hacer?