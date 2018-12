Politizado. El enfrentamiento del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, con la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites ya llegó al Congreso del Estado. El grupo parlamentario del PRI va en contra de Chapman bajo una serie de consideraciones expuestas por la diputada local Mónica López Hernández.

De totalitario y machista no lo bajó. Para ese caso, pidió la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y que la Fiscalía General del Estado agilice la investigación de la demanda penal que existe y que de entrada el alcalde afirma que se violaron sus derechos.

No sería problema para Chapman si los legisladores priistas ya le pusieron el ojo porque son minoría, pero algunos otros morenistas ya lo hicieron también. Se habla que esto último en realidad es el problema del alcalde que por un motivo u otro no las tiene todas consigo con los morenistas, a quienes desplazó en el reparto de posiciones en el Ayuntamiento.

No se sabe hasta dónde llegue el caso, pero más de alguno menciona que se asoma un posible juicio político contra el alcalde y que podría ser incluso antes de que el Ministerio Público resuelva la carpeta de investigación, lo que sería una pifia legal, pero está claro que hay señales que el asunto está politizado, ángulo que parece que está descuidando Chapman.



Responsabilidad. ¿Quién filtró la demanda penal en contra del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de lo que se agarra para decir que se le violaron sus derechos, como el de presunción de inocencia y otras garantías? De entrada, hay de dos sopas: o fue el agente del Ministerio Público donde se radicó la querella, o la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. Solo una investigación, lo que se debe de realizar, podría dilucidar esa pregunta que topetea en la cabeza de los ahomenses. Lo que sí es que haya sido como haya sido, el ministerio público parece no salvarse. Sin embargo, esto es una cosa, y la carpeta de investigación es otra, por lo que el caso de la demanda original sigue.



A cambio. Algunos operadores aprovecharon la recta del problema del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, con la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, para arengar a su gente en favor del primero. Por eso el salón de cabildo estuvo lleno de gente que le echó más aire a Chapman cuando fijó su postura del caso de la demanda que enfrenta. Sin embargo, eso no es gratis. Ya se habla que los operadores agitaron a sus aliados para apoyar a Chapman, pero también para presionar para que les den chamba. Y es que algunos todavía no entran en la nómina.



Revivido. El periodista Luis Ernesto Reyes no duró mucho en la banca tras dejar la dirección de Relaciones Públicas y Difusión del Ayuntamiento de Ahome. Revivió en el servicio público junto con la oficina de Comunicación del Gobierno estatal en la zona norte, la cual habían cerrado por la política de austeridad. Su nombramiento se oficializará el próximo lunes. Se habla que esa posición es del exalcalde de Ahome y secretario de Desarrollo Social, Álvaro Ruelas Echave. Ahí nomás.



Por el lado amable. Si muchos se quedaron sorprendidos por el cerruchazo que le dieron a Mario Arturo Ruiz Soto, este se quedó más porque nunca esperaba que lo quitaran como director del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Los Mochis. El expresidente del PRI, exregidor y exsíndico procurador dicen que salió agüitado. Solo falta que por resentimiento salga como muchos otros: buscando cobijo en Morena. Sin embargo, algunos dicen que ayer Ruiz Soto lo tomó por el lado amable y refrendó su convicción priista. Así decían otros, y ahora son más lopezobradoristas que el propio Andrés Manuel López Obrador.