Relevos. En esta semana se desgrana la mazorca con los delegados federales en Sinaloa. Es decir, hasta aquí les va a llegar el cheque porque van a entregar sus responsabilidades las que asumieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Se habla que hoy empiezan los primeros a entregar para dar paso a los nuevos que van a llegar y que van a estar coordinados por el superdelegado José Jaime Montes Salas. Uno de ellos es el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sinaloa, Marco Antonio Tordecillas Franco, quien se dio el lujo de protestar dos veces el cargo. Una cuando entró inicialmente y otra cuando regresó tras perder la elección para diputado local por el quinto Distrito Electoral de Ahome.

Los morenistas, sobre todo la gente de Montes Salas, ya se soban las manos porque ese hueso lo quieren para uno de ellos.



Matices. A no muy pocos sorprendió que el senador Mario Zamora Gastélum esté dentro de los que impugnan la Ley de Remuneraciones, en la que se estipula que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Quizás por eso su gente aclara que Zamora Gastélum sigue en su postura de tener un gobierno austero, como ya lo demostró al bajarse los ingresos en el Senado. Sin embargo, en lo que no está de acuerdo es en que se le baje los sueldos a los mandos medios y los especializados.



Lío indígena. Al que le chillaron los oídos en el encuentro regional indígena fue al coordinador de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa, Hernán Cuevas Rivas. Y es que siendo el anfitrión y aprovechando la presencia de líderes indígenas de Sonora y Sinaloa, el comisariado ejidal del 5 de Mayo, Jesús Ibarra Flores, lamentó que Cuevas Rivas no reconozca a Rosario Huicho Valenzuela como su líder indígena luego que la mayoría lo eligió. Al que el funcionario estatal reconoce es a Juan Antonio Ruiz a quien sigue apoyando con recursos económicos. Los indígenas consideraron extraña esa situación porque no se permite la reelección en sus comunidades.



Baños de pueblo. Más que el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Andrés Estrada Orozco, el tesorero Jaime Beltrán Armenta se dio ayer baños de pueblo. Y es que rompió plaza en los festejos del día del ejido 9 de Diciembre en donde saludó a diestra y siniestra.

Los ejidatarios y uno que otro invitado lo arroparon y Beltrán Armenta se dejó querer. La que se desvivió en atenciones hacia este es la eterna presidenta del comisariado ejidal, Laura Valdez Moreno. Como no si Beltrán Armenta está de moda.

Es nada menos y nada más que el que maneja los recursos de la comuna y es el presidente del grupo de Verdadera Integración Ciudadana, de donde salió el alcalde Guillermo “Billy” Chapman. No faltó quien dijera que el tesorero ya se anda fogueando para el 2021.



Alboroto. El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Faustino Hernández, dio la voz de arranque para renovar las dirigencias de los comités municipales campesinos. Por eso, en donde ya se les venció el periodo, los cenecistas empezaron a moverse, pero en otros las cosas no fueron distintas.

Por ejemplo, en el Valle del Carrizo a Pedro Esparza desde hace meses se le venció su presidencia, pero por una cosa u otra no lo han quitado. Motivos hay de sobra, pero todavía sigue ahí. Con la llegada de Hernández y su decisión de renovar los liderazgos, se habla que en un abrir y cerrar de ojos lo van a despachar.

En el Comité Municipal Campesino número 5 también se agitaron las aguas. Sin embargo, no se sabe si el líder de la Liga de Comunidades Agrarias le va a aplicar la voladora a Martín Castro pese a que su periodo aún está vigente.