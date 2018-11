Albazo. En lo oscurito, los diputados locales ahomenses Cecilia Covarrubias y Juan Ramón Torres, junto con sus correligionarios y sus aliados del PT y PES, cumplieron lo que un día antes habían expresado en una conferencia de prensa: sacaron adelante el punto de acuerdo de eliminación de la cuota ejidal que los productores pagan a “chaleco” para las organizaciones agrícolas, principalmente para la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa.

Lo hicieron ellos solos por la tarde, porque en la sesión del Congreso del Estado por la mañana pasó lo mismo que el martes pasado: los líderes cenecistas reventaron la sesión. Esto provocó que los morenistas, petistas y pesistas dieran el albazo cuando nadie se lo esperaba.

Sin embargo, dicen los líderes cenecistas de Ahome que ese es un triunfo pírrico de los diputados Cecilia Covarrubias y Juan Ramón Torres y los suyos porque la exhortación que hacen no tiene obligación legal de ser acatada.



Descrédito. Nadie duda que el planteamiento de los diputados locales morenistas tiene una buena intención porque algunos productores no están de acuerdo en que los bodegueros les descuenten de su producción para la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa.

Sin embargo, la forma en que cuajaron el punto de acuerdo para la eliminación de esa cuota les ensombrece el “logro”. Lo que hicieron ni siquiera les pasó por la mente a los priistas cuando tenían mayoría. Así, los diputados locales morenistas realizaron un proceso legislativo desaseado, pero los cenecistas-priistas no cantaron mal las rancheras con su conducta al tomar la tribuna del Congreso del Estado.

Los observadores del conflicto dicen que un punto intermedio viable y que le hubiera dado altura a la actual legislatura era acordar que la cuota la aportara el productor si quería o no. Crear un mecanismo para que realmente fuera voluntaria. Pero la cerrazón, más en los de Morena, metió al Congreso del Estado a niveles de descrédito.



Nubarrones. Tiempos difíciles se le avecinan a la rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña. A los problemas legales que tiene, unos como ofendida y otros como acusada, se le suma otro: la falta de recursos para pagar a los trabajadores el aguinaldo.

A como se ve su tabla de salvación es que el Gobierno del Estado le suelte fondos para cumplir con ese compromiso, pero los funcionarios estatales ya quisieran para saldar los suyos. Por eso es muy posible que a la vuelta de la esquina la rectora enfrente manifestaciones y protestas de los trabajadores, quieran o no sus líderes sindicales, que andan muy campantes.



Siempre sí. El que dicen que ya respiró profundo es el director de Inspección y Normatividad en Ahome, Marco Vinicio Contreras Bringas, porque quién sabe como la hizo, pero logró obtener recursos para apoyar a los comerciantes de la Verbena Navideña, a quienes apoyarán con la limpieza del terreno y la carpa para que empiecen a vender el 10 de diciembre. Algo es algo porque ya habían dicho que no iban a apoyar con nada a los comerciantes por falta de recursos.



Control remoto. Los fortenses y choicenses cada vez más chotean a la alcaldesa de El Fuerte y Choix, Nubia Ramos y Omar Gill Santini, porque tienen funcionarios que no aparecen en sus oficinas cuando se les ocupa por una razón: tienen otros trabajos. En El Fuerte es el caso de la directora de Servicios Médicos Municipales, Guadalupe Ramírez Ruiz, que trabaja en el IMSS, y del secretario del Ayuntamiento, Leonel Vea, que es director de una escuela primaria. Y en Choix el director de Comunicación, Luis Félix, trabaja en una radio local. A control remoto, pues.