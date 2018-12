Euforia. Como si no les hubiera pasado nada el pasado 1 de julio, los priistas ahomenses se mostraron jubilosos en el evento de toma de protesta de Jesús Valdés como nuevo presidente del tricolor en Sinaloa. Es más, a como se les vio, el líder del instituto político en Ahome, Aldo Prandini Camarena, no tiene de qué preocuparse, ya que le están dando prácticamente su apoyo para que siga en esa responsabilidad hasta que cumpla su periodo estatutario.

Incluso, dicen que en ese partido ya se respira otro ambiente tras la salida de algunos que en la derrota terminaron de enseñar el cobre. Se habla que algunos todavía están agazapados en el tricolor, cuando todo mundo sabe que por abajo trabajan en contra. Pero ya los tienen ubicados.

Por lo pronto, los priistas ahomenses cerraron filas ante el nuevo dirigente estatal y más de alguno se aprontó con Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional del tricolor. Cuándo se les iba a pasar.



Alebrestados. Los cenecistas de Ahome agarraron más avión con el apoyo que le dio la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, a su líder en Sinaloa, Faustino Hernández, por defender la cuota ejidal. El espaldarazo fue al grado de que le festejó haber tomado la tribuna del Congreso del Estado para reventar dos sesiones.

Los comisariados ejidales y líderes de organizaciones en este municipio, sobre todo los que participaron en ese borlote legislativo, se alebrestaron más en esa lucha que ya está en la cancha del Ejecutivo estatal porque de todos modos los diputados morenistas lograron sacar adelante el punto de acuerdo para la eliminación de esa cuota.

Sin embargo, algunos productores del sector social, de esos que quedan muy pocos, opinan que si Faustino y los otros líderes se sumaran con ese coraje a la lucha que emprenden para bajar los apoyos, otra cosa fuera, pero no se les ve en las tomas de carreteras, de casetas y de oficinas.



Neutral. La que no quiso tomar partido en el caso del enfrentamiento entre el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y la síndica procuradora Angelina Valenzuela, fue la senadora morenista Imelda Castro. Raro en ella, pero no quiso opinar sobre el asunto, aunque de todos modos lamentó que se dé una situación de esa naturaleza cuando ya son gobierno.

Su postura la tomaron con reservas en Morena porque creían que por ser mujer y por ser de ese partido, Castro iba a salir en defensa de Angelina Valenzuela. Ya son ganancias para Chapman.



Unidad. El abogado Julio Sergio Alvarado no tuvo ningún problema para ser electo presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa en lugar de Luis Roberto Sánchez. Fue de unidad. Al que se le vio muy cerca de él fue al abogado mochitense Luis Bojórquez.



Prolongación. Los síndicos de Ahome salieron sonrientes de la reunión que sostuvieron con el secretario de la comuna, Andrés Estrada Orozco. Contrario a lo que se esperaba, dicen que no se les tocó el tema de que renunciaran en forma voluntaria para dar paso al nombramiento de sus interinos. O sea, les queda cobrar algunas quincenas más, aunque muchos en sus poblados dicen que no las desquitan. ¿Será?



Otra vez. Los problemas en el Valle del Carrizo no se acaban, lo que pone en un predicamento al síndico Luis López. Ya los vecinos de los diferentes poblados no hallan ni qué pensar. Ahora resulta que cuando ayer ya se había reanudado el servicio de agua potable, López volvió a salir en un video en las redes sociales para decir que el servicio se suspendería de nuevo porque la bomba del sistema en el dique las Isabeles se quemó. Ya tenían dos días sin agua y a decir del síndico se les van a sumar otros dos.