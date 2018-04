En lo alto. Hasta como cuestión política calificó el alcalde con licencia de Choix, Lindolfo Reyes, su comparecencia ayer en el Senado, cuando el comisionado de la CNDH que hizo las recomendaciones y ordenó al Senado que lo citaran, ni siquiera acudió.

Ante la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo, senadora Angélica de la Peña Gómez, el choicense expuso que la situación de violencia del 2010 ya no existe y que así como lo hicieron ir a la Ciudad de México, vayan a Choix para que constaten que la gente vive en las comunidades que ellos dicen están sin gente. Incluso entregó cartas firmadas de los comisarios de cada una de las poblaciones.

Y todavía más: los invitó a “cooperar” para hacerles casa a unas familias que sí se quedaron en la cabecera municipal porque encontraron trabajo y mejores condiciones de vida. O sea que se vio que ni verificaron.

La senadora que fue muy coherente con su intervención fue María Verónica Martínez Espinoza, quien le dijo que eran muy lógico que esas comunidades ni siquiera tenían ese número de habitantes y, más aún, que Choix no aparece en las estadísticas como municipio violento... Qué mal quedaron.



Sin digerir. Por más que quieran aparentar, los líderes y operadores de Morena y Partido del Trabajo aún no digieren la “imposición” de la candidatura a la alcaldía de Ahome de Guillermo “Billy” Chapman, a quien consideran un “desconocido y desarraigado”.

Un signo de ello es que ayer José Borunda Meléndez, coordinador de Organización de Morena, no lo invitó a la conferencia de prensa que ofreció para presentar a los candidatos de ese instituto político.

Borunda Meléndez no oculta sus reservas de insatisfacción de quedarse en el camino por la candidatura a la alcaldía pese a cumplir con todo el procedimiento.

La justificación que dio es que Chapman es postulado por el PT, lo que no le cuadra porque si van en coalición es su propio candidato. Se va a saber si para el 18 del presente mes cuando venga a Los Mochis Andrés Manuel López Obrador las aguas están más mansitas.



Manos vacías. Los candidatos de Morena no cambiaron de nombres como se llegó a un momento a pensar por la convocatoria a la conferencia de prensa hecha por José Borunda Meléndez, coordinador de Organización de ese partido en Ahome.

Y es que más de uno supuso que podrían cederles a algunas de las candidaturas al panista Roberto Cruz Castro y al regidor independiente Luis Felipe Villegas Castañeda, quienes se incorporaron al proyecto. Pero no. Fueron ratificados Jesús Palestino, para el Distrito Electoral 02; Juan Ramón Torres por el 03; Cecilia Covarrubias por el 05, y Jaime Montes para la diputación federal. Esto no es novedad porque ya los nombres de estos se habían dado de manera oficial. Por eso, aquí la noticia fue que ni Roberto Cruz ni Luis Felipe Villegas agarraron algo.



Chapulín. Dicen que el que ya no se está viendo muy bien es Luis Felipe Villegas Castañeda, quien de regidor independiente anda ahora de partido en partido con la cara de ciudadano. No está mal su argumentación de participación en este proceso electoral, pero lo que algunos le están criticando es que ande un día en un proyecto y al día siguiente en el otro.

Y es que Villegas Castañeda le hizo la lucha de ser candidato por la coalición PAN, PAS, PRD y MC, lo que no consiguió. Más tardaron en anunciarse los candidatos de esta coalición, en la que no apareció, que en brincarse al proyecto de Morena. Da la imagen de que anda sobre el “hueso” sin importarle por dónde.



De a gratis. Alberto López Montoya, delegado estatal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Sinaloa, estuvo ayer en Los Mochis. Promociona el organismo que preside: Prodecon, porque dice que pocos saben de su existencia cuando defiende gratuitamente a los contribuyentes en materia fiscal federal. ¿Y para qué se gastará en dependencias que tienen que defender a los contribuyentes? ¿No sería mejor que todos actuaran eficientemente?