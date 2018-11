En grande. Dicen que el senador priista Mario Zamora Gastélum disfrutó en verdad el día de ayer al estar con su padrino político de los últimos años, el excandidato presidencial priista José Antonio Meade. Esto fue en el reconocimiento que recibió Zamora Gastélum por su labor al frente de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pecuaria.

El acto fue presidido por el actual director general de la dependencia, Enrique Martínez, en el que el retrato del mochitense fue colocado en la galería de los exdirectores de la institución fundada nada menos y nada más que por Meade.

En el evento estuvieron otros exdirectores generales y el director de Pemex, Carlos Treviño. Los integrantes del grupo de las m arrobadas mochitenses sobreexpusieron el evento como para que se vea que su amigo y líder Mario Zamora Gastélum anda en las grandes ligas.



Espaldarazo. Dicen que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no se espanta con el metate del muerto ante las resistencias que se están registrando a las políticas de cambio que tiene concebidas, pero que en el transcurso del ejercicio del poder las va a ir ejecutando. Cabildeando en la Ciudad de México recursos para los proyectos que trae entre manos, sobre todo para la reconstrucción tras el embate de la depresión tropical 19-E, Chapman está enterado de lo que está pasando en el municipio.

Contrario a los que algunos quieren y creen, el alcalde le dio todo su respaldo al secretario del Ayuntamiento, Andrés Estrada Orozco, y a todo su gabinete.

Se habla que cuando regrese va a poner las cosas en su lugar en algunos temas, como el de los panistas que lo acusan de autoritario por, según ellos, querer quitar a los síndicos municipales y poner interinos, entre otros asuntos. Quienes lo conocen dicen que se va a poner buena la cosa.



Sin impacto. Los detractores de moda del Partido Revolucionario Institucional, del que abrevaron por muchos años, quieren sorprender a los ahomenses. Publicitan que se está preparando una nueva renuncia masiva del tricolor siguiendo los pasos del expresidente del PRI en Ahome, exoficial mayor del Ayuntamiento, exdiputado local, Fernando Zapién Rosas, que formalizó, por escrito, su salida del tricolor.

Pero resulta que no son nuevas renuncias, sino que son los mismos que lo hicieron de palabra hace unos días como condición para que en la comuna ahomense les dieran chamba. Se dice que lo quieren hacer casi a la par cuando Jesús Valdés tome protesta como nuevo presidente del PRI en Sinaloa, en lugar de Carlos Ganadarilla. Algunos consideran que eso ya no tendrá impacto, como quisieran, porque ya esa canción está muy tocada.



Al rojo vivo. Todavía no se llevan a cabo las elecciones, pero se habla que el panista Ariel Aguilar no sólo ya se siente presidente del Partido Acción Nacional en Ahome sino que se comporta como tal. Lo que pasa es que ya algunos le están metiendo humo en la cabeza de que tienen el triunfo en la bolsa. Eso está por verse, dicen otros porque Carlos Patiño, uno de los tres contrincantes más, está concentrando el apoyo de la disidencia interna.

Pero de aquí al 2 de diciembre se sabrá si la triada panista que forman el exsenador Francisco Salvador López Brito; el exdiputado local Zenén Xóchihua y el exregidor Miguel Ángel Camacho pueden retoman el poder con Aguilar o de plano pueden ir planeando su retiro si les gana Patiño.



Defensa. El líder sindical del Ayuntamiento de Ahome, Daniel Moreno, no da su brazo a torcer: va a defender con todo a quienes sindicalizó ya para terminar la pasada administración. Dicen que Moreno está tan seguro que no le va a echar abajo ese proceso de sindicalización que hasta chifletea a sus adversarios.