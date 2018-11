Ingobernabilidad. No falta mucho para que la Comisión Nacional del Agua tome la decisión de intervenir el Módulo de Riego Mavari ante la cerrazón y capricho del presidente de ese organismo Israel Barreras y otros miembros de la directiva para no darle agua a los productores de La Loma, en la sindicatura de Higuera de Zaragoza.

Tan grave está la situación que el propio presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Ulises Robles, está exigiendo la intervención del módulo de riego.

Para que lo diga un dirigente de este nivel ya es que las cosas no están bien. Y la mayoría no entiende por qué Barreras y su gente se empecinaron en no cumplir los propios acuerdos que ellos firmaron con la otra parte y las autoridades de la Conagua y del gobierno estatal.

Bueno, pero algunos dicen que sí lo entienden: se encapricharon para vengarse de los productores de La Loma que hace meses les sacaron sus trapitos al sol en el manejo de los recursos económicos y cuya dirigencia hizo tambalear.



Desafortunado. El director de Servicios Públicos Municipales de Ahome, Iván Roberto Gálvez Meza, no pudo ser más errático para fijar su postura ante el acumulamiento de basura por todos lados de la ciudad. El servicio está como en los viejos tiempos: pésimo. Las bolsas negras con desperdicios tiradas en las banquetas, los botes rebosando, basura reguereada, etc, es el paisaje en los diferentes sectores, incluido el centro.

Pero a Gálvez Meza no se le ocurrió decir otra cosa que señalar que no alcanza el día para recoger la basura. Eso nomás faltaba. ¿Y PASA, la empresa recolectora de la basura?.

El funcionario revela que a esta se le vence el contrato en diciembre. Pero alguien tiene que decirle al funcionario municipal en qué mes está viviendo.



Más ruido. Dicen que el presidente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Sebastián Zamudio, agarró de bajada al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, por el tema de que les están solicitando la renuncia a los síndicos municipales para meter interinos. Algunos dicen que es exagerada su postura al calificar esa pretensión de autoritaria, pero de que Zamudio le metió más ruido al asunto, le metió, para beneplácito de los síndicos que quieren irse hasta que se realice el plebiscito para su cambio.

Es lo normal, pero la administración chapmista está aprovechando la recta del rechazo que la gente tiene hacia los síndicos para de manera anticipada mandarlos a sus casas. Además, hay quienes hacen la observación que en Ahome que se sepa no hay síndicos panistas como para que el líder estatal salga a defenderlos.



Genuino. No fueron pocos los que hicieron notar que en el festejo del segundo aniversario del Mercado 030, en donde hubo de todo, no estuvo el director de Inspección y Normatividad en Ahome, Marco Vinicio Contreras Bringas. No nomás este sino ninguna autoridad habida y por haber ni tampoco algún dirigente de algún partido político o exservidor público, de esos que en más de una ocasión, por interés o no, han salido en su defensa.

Algunos señalaron que porque con Contreras Bringas las cosas no andan bien, lo que el líder de los locatarios Guillermo Algándar desmintió a quienes le preguntaron sobre el particular. Aclaró que se acordó que el festejo fuera genuino, entre los puros locatarios y la gente que estuviera ahí.



El oficial. Dicen que el presidente de la Asociación Ganadera Local de El Fuerte, Bismark Orduño, está poniendo los ojos cuadrados a los ganaderos para que lo apoyen para su reelección. Se está muestreando como el candidato oficial, el que tiene el apoyo de la alcaldesa Nubia Ramos y más arriba. Se menciona que el problema que enfrenta es que no se reflejó ese apoyo en los ganaderos en el tiempo que tiene en la organización.