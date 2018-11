El perfil. Para no ir más lejos, con el antecedente de Jesús Valdés Palazuelos que consideran que se quedó corto, los productores de Ahome plantean que el gobernador Quirino Ordaz Coppel ahora sí le atine en la designación del nuevo secretario de Agricultura para que ya no se vea en la necesidad de cambiarlo, lo que de una u otra manera afecta al campo.

Esto último lo retomó el presidente de la Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa, Ulises Robles, quien pidió que el nuevo secretario de Agricultura sea definitivo. Muchos productores del sector social y privado están de acuerdo con el líder de los agricultores, pero siempre y cuando el nuevo funcionario cumpla con el perfil y todas las de la ley para hacerse cargo de los asuntos del campo, porque de otro modo será una pesadilla y al sexenio todavía le resta un buen tiempo. Por lo pronto, el gobernador sigue deshojando la margarita.



En veremos. En el fondo, los ahomenses ya querían tener una síndica procuradora que cumpliera realmente con su papel. En resumidas cuentas: ser contrapeso del alcalde y sus funcionarios. Los anteriores dejaron mucho que desear. Sean por los motivos que sean, Angelina Valenzuela Benites se acerca a ese deseo en el inicio del nuevo gobierno del alcalde Guillermo “Billy” Chapman, pero la observación que están haciendo varios es que lo hace con un protagonismo innecesario. Además, con desparpajo que en lugar de fortalecerla, al final la puede debilitar en su imagen y desgastar más aún la figura institucional.

Su actitud y postura en el caso de las permutas de las áreas verdes, dicen que fue desafortunada porque la investigación apenas iniciaba y ella ya andaba fincando responsabilidades y sanciones.

Ahora con la designación que hizo el alcalde del director jurídico, la cual la declaró ilegal porque, según ella, esa es su facultad, Valenzuela Benites acabó por preocupar a muchos.

La síndica procuradora se apega a la Ley de Gobierno Municipal, pero con eso parece que ella misma se está poniendo la soga al cuello. Pero para despejar toda duda se espera que recurra a los tribunales, como lo anunció.



Revivido. Antes de que se oficializara su nombramiento de nuevo director de Vialidad Municipal, algunos dentro y fuera de la corporación quisieron desbarrancar a Héctor Javier López Tostado. No lo consiguieron.

Así, uno de los jefes viales con mayor antigüedad logró atravesar la grilla que se le armó y puede decirse que esa posición quedó en manos de uno con ligas con el malovismo.

De hecho, López Tostado en su último trecho como servidor público lo hizo al amparo de esa corriente política, ya sea como director de la corporación bajo el manto de Genaro García Castro o como delegado de Vialidad y Transportes en la zona norte en el sexenio del gobernador Mario López Valdez.

A muchos les extrañó ese nombramiento, pero son aquellos que no tuvieron la información de cómo mascó la iguana en el pasado proceso electoral en el que ganó Guillermo “Billy” Chapman, quien en los hechos extendió el nombramiento le guste a unos o no.



Consolación. Cuando la exregidora priista de El Fuerte Maribel Vega Quintero ya se estaba desesperando porque no le daban un “hueso”, le llegó la buena nueva: la designaron nueva directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte. Para muchos eso fue considerado su premio de consolación tras quedarse en el camino de otras mejores posiciones. Pero algo es algo.



Interés. Los candidatos a la Asociación Ganadera Local de El Fuerte es lo de menos. El verdadero interés que ha despertado es saber quién va a ganar: si la alcaldesa Nubia Ramos o los exalcaldes Eleazar Rubio y Miguel Ceceña, quienes, se asegura, cada quien trae su “gallo”.