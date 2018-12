Primer plano. Dos mochitenses figuraron en la reunión de la mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Sinaloa: el exalcalde ahomense y secretario de Desarrollo Social de Sinaloa, Álvaro Ruelas Echave, y el diputado federal con licencia y coordinador estatal de Programas de Desarrollo Integral, José Jaime Montes Salas.

De hecho, con esta reunión Montes Salas se estrena con esa nueva responsabilidad, sin que se haya llevado a cabo un acto en la que se oficializara su nombramiento o él mismo lo mostrara, como suele ocurrir en estos casos.

Lo cierto es que Ruelas Echave y Montes Salas estuvieron en la misma mesa con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y los mandos de seguridad civiles y militares definiendo estrategias de seguridad en la nueva era que vive el país y Sinaloa con el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos esperan que con Ruelas y Montes en esa mesa le vaya bien en esa materia a los ahomenses.



Confirmado. El expresidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Ramón Osuna Quevedo, ya despacha en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Allá, en la Ciudad de México, se está acomodando en su oficina de Coordinador General de Delegaciones tras que el secretario de la dependencia, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, le extendiera el nombramiento.

¿Cómo fue que Osuna Quevedo llegó a esa responsabilidad? Lo que pasa es que es amigo de Villalobos encumbrado en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dicen fue compañero de estudios.

Bien dicen que vale más amigo que militancia morenista porque que se sepa Osuna Quevedo no había dado señales de su inclinación por el lopezobradorismo.

Al margen de la discusión de esto, su nombramiento fue bien recibido por los productores ahomenses porque de que sabe, sabe, del campo.



Contra la marea. El que tiene una tarea titánica para lograr mejores resultados es el nuevo presidente del Partido Acción Nacional en Ahome, Ariel Aguilar. Con una base mínima de panistas que le dieron el triunfo en las elecciones del pasado domingo, Aguilar no la tiene fácil.

Para presentarse ante la sociedad, en donde el blanquiazul no tiene muy buena imagen, dicen que tendrá que buscar ampliar su base social interna y acercarse a la unidad, lo que se ve difícil porque de los adversarios no tendrá ningún guiño en ese sentido por los padrinos que se manda: Francisco Salvador López Brito, Miguel Ángel Camacho y Zenén Xóchihua Enciso. Incluso, ayer se reunió con los primeros dos. Ya no hay duda a quién le va a responder.



De bruces. Cuando se creía que iba a dar el resultado de la nueva investigación que se realiza en torno a la permuta de áreas verdes de algunos fraccionamientos con la constructora Mezta, la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites salió con lo que ya se sabía: que la exsíndica procuradora Cecilia Hernández había resuelto que no había ilegalidad en el caso tras recibir la resolución de la Auditoría Superior del Estado para que se iniciara los procedimientos sancionatorios por las irregularidades cometidas en el proceso de permuta. Es más, Valenzuela Benites se lavó las manos en el caso y la pelota se la aventó a los vecinos para que tomen las medidas legales que quieran. Así, por lo pronto, levantó falsas expectativas en el caso.



Dureza. El Gobierno estatal se endureció en la toma de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte con tal de sostener a Maribel Vega Quintero como directora. A los maestros paristas les van a levantar las actas administrativas para correrlos y a la par los demandaron penalmente. Dicen que ya puede estar orgullosa Maribel Vega.