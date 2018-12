Gustosos. Dicen que los morenistas de Ahome acabaron de brincar de gusto por el ascenso ayer a la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, quien refrendó su compromiso de apoyar a los de “abajo” con los recursos que se obtengan al acabar con la corrupción y la impunidad.

Dicen que el más emocionado es el coordinador municipal de Morena en Ahome, José Borunda, incluso más que el hoy diputado federal con licencia y virtual responsable de los Programas Integrales en Sinaloa, Jaime Montes. Pero no nomás estos van a agarrar más aire, sino también los diputados locales morenistas Jesús Palestino, Juan Ramón Torres, Cecilia Covarrubias, Rosa Inés López Castro y ni se diga la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, que dice que hasta recibió el respaldo de López Obrador en la denuncia por amenazas que interpuso en contra del alcalde ahomense Guillermo “Billy” Chapman.



Deterioro. Por cierto, no son pocos los que ven mal el pleito entre el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, beneficiarios de la ola lopezobradorista en las elecciones del 1 de julio.

A un mes y ya andan enfrascados en una lucha de poder. Incluso, la opinión generalizada es que más mal que bien se ve la síndica procuradora al optar por guardar silencio sobre la querella contra Chapman en su primera aparición ante los medios después de acudir a la Vicefiscalía de Justicia para exponer las supuestas amenazas que sufrió del alcalde en medio de la disputa por el control de la Dirección Jurídica de la comuna y el Órgano de Control y Confianza. Y Chapman por el mismo estilo, pero dice que regresando de México va a fijar su postura.



El fondo. A unas horas de que se hiciera pública la demanda penal de la síndica procuradora en contra del alcalde, algunos ya hicieron notar que pudiera tener fondo político de los morenistas que se sintieron agraviados porque el alcalde Guillermo “Billy” Chapman los desplazó en el reparto de las posiciones del gabinete.

Lo que pasa es que apenas está interpuesta la denuncia penal y ya lo andan presionando para que pida licencia, y si no lo hace, hacerle juicio político para poner un interino. Esta idea algunos lo toman como un despropósito legal y político porque la carpeta de investigación no se ha resuelto. Apenas inicia y ya el diputado local morenista Jesús Palestino y otros quieren que Chapman se vaya de la presidencia municipal, en lo que no están de acuerdo otros, porque les guste o no, los ahomenses votaron por él en forma mayoritaria.



Clases el lunes. Qué mal le está yendo a la nueva directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, Maribel Vega Quintero. Resulta que hasta a conferencia de prensa convocó a la semana del conflicto para decir que ya se iban a reanudar las clases, pero hasta ahora nada. Los maestros no han “soltado” el plantel y mantienen la toma. Así es que por órdenes del titular de SEPyC, Juan Alonso Mejía López, este lunes se tienen que reanudar las actividades en la ENEF pero en las instalaciones de Servicios Regionales en El Fuerte. El asunto es que no sigan perdiendo el tiempo los estudiantes.



Sorpresa. Que escondidito se lo tenía el expresidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Ramón Osuna Quevedo. De repente renunció a la presidencia de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte para irse a un puesto en el nuevo gobierno lopezobradorista. Algunos no lo podían creer.



El agua. El presidente del Módulo de Riego Mavari, Israel Barreras, y compañía se doblaron. Se habla que les leyeron la cartilla en una reunión con el subsecretario de Gobierno, Marco Antonio Osuna: o les dan agua a los de la Loma o van a ser separados del cargo. Mejor dan el agua.