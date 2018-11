Viajera. Para viajar por el país y el extranjero, la rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña, no escatima recursos económicos, pero para apoyar a los deportistas de la institución ahí sí no hay dinero.

Ni siquiera para ir a Culiacán, según denunciaron ayer los pesistas que participaron en el Torneo Estatal de Halterofilia Copa UAIS 2018. Ni un solo peso les dieron, pero con el esfuerzo juntaron una feriecita para asistir y se trajeron ¡siete medallas de oro, seis de plata y dos de bronce!

Lo más triste para ellos es que la rectora de la UAIS ni siquiera se ha dignado a felicitarlos, que era lo mínimo que esperaban después que no les dio ni para un vaso de agua. Ella mejor anda más ocupada en contar lo de su viaje a Perú, de donde acaba de llegar.



El comienzo. Novato o como se le quiera nombrar, el director de Inspección y Normatividad de Ahome, Marco Vinicio Contreras Bringas, no empezó tan mal como algunos le apostaban. Dicen que la relación con los “tiburones” de las organizaciones de puesteros está en su punto. Y es que agarró el toro por los cuernos desde antes de asumir esa responsabilidad.

Con los del Mercado 030 quedó en que la verbena navideña no se iba a colocar enfrente del inmueble, como se había proyectado. Y ya les habló claro que no hay recursos en la comuna para apoyarlos en su instalación en la época decembrina, dinero que le están pidiendo.

Contreras Bringas se echó a la bolsa a los puesteros desde un principio, sobre todo a los floristas, ya que en el Día de Muertos, un día después de entrar esta administración, atoró a los vendedores de flores foráneos para dejarle la bandeja servida a los locales. Sin embargo, ¿hasta cuándo durará la luna de miel?



Pifia. El panista Fausto López Valenzuela dio un paso en falso para lograr la presidencia del Partido Acción Nacional en Ahome. Su arranque como candidato a sustituir a Carlos Ramón Lizárraga Corrales no lo pudo haber hecho más mal, dicen en las filas del albiazul. En realidad, ni viendo atina. ¿Cómo se pone a elevar la figura del exdiputado local Roberto Cruz Castro si este ya rompió con el partido y anda queriendo agarrar un hueso con Morena?

Cuando los panistas supieron la posición de López Valenzuela en torno a Cruz Castro, pues simple y sencillamente se quedaron de una. Dicen que algunos hasta le echaron la bendición.

Con eso el aspirante a la dirigencia panista parece que empezó a cavar su propia tumba política cuando menos en este proceso interno que tendrá su punto culminante el 2 de diciembre. No hay quien no diga que López Valenzuela cometió una novatada que le costará caro, según los pronósticos.



Aterrizaje. La revelación de que las que renunciaron de palabra al Partido Revolucionario Institucional en Ahome ya están siendo incorporadas a la nómina de la administración chapmista puso los pelos de punta a no pocos.

¿Cómo es posible que entren para estar asignadas a Patricia Ramos Kelly, asesora política del alcalde Guillermo “Billy” Chapman? Por ejemplo, Juliette Naranjo ya se pavonea como nunca. ¿Pero qué va a hacer con Ramos Kelly? Algunas ubican todo esto como un engrosamiento de la nómina con posiciones que más bien parecen pistas de aterrizaje con miras para el próximo proceso electoral.

Pero como que esto les picó el amor propio a los priistas, que en la asamblea de antier se mostraron con mejor ánimo y unidad. No faltó quien dijera que en el 2021 Juliette Naranjo, Julia Pérez, Loúrdes Luque, Ana Menchaca, entre otros, se van a quedar viendo para todos lados.

Algunos ahora le dan la razón al presidente del PRI en Ahome, Aldo Prandini, que fustigó a los traidores y que si querían irse del tricolor que lo hicieran para quedarse los verdaderos priistas. No hablaba al tanteo.