Respaldo político. Si el presidente municipal de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, necesitaba el respaldo de alguien con ascendencia con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y en Morena, ya lo consiguió. O cuando menos esa es la impresión que quedó con el apoyo que le dio el senador Rubén Rocha Moya en la reunión que sostuvieron ayer con los integrantes de la Asociación Nacional de Exalumnos Normalistas de México.

Es en dos sentidos: una que Rocha Moya lo apalancará para bajar recursos de los proyectos para mejorar el nivel de vida de los ahomenses, y la otra y no menos importante, que tersa la relación del alcalde con los morenistas. Se calcula que esto último puede mejorar en los próximos días cuando avance más el ejercicio del poder. Por lo pronto, Chapman y Rocha Moya sellaron un pacto de colaboración.



Equipo. Uno más que se subió al carro de la Revolución es Arturo Gaxiola Hernández, quien ayer fue nombrado jefe de Fiscalización y Cobranza de Tesorería Municipal de Ahome. Dicen que Sergio Leyva, director de Ingresos de la dependencia municipal, no podía haber tenido un mejor colaborador que él. ¿Será? Quien quite y llegue con la espada desenvainada contra los morosos del predial. Se habla que tiene bien clara su tarea.



La duda. En forma salomónica, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y la síndica procuradora Angelina Hernández Benítez resolvieron el conflicto del nombramiento de director jurídico de Jonathan Gutiérrez Palomares que hizo el presidente.

Chapman no quiso provocar más ruido acudiendo a los tribunales para que se dilucidara si tenía o no facultades para nombrarlo, como lo había anunciado, pero la síndica parece que más se engalló con la concesión que le dieron de asumir sus facultades.

Sin embargo, esta no salió bien librada porque al final de cuentas deja a Gutiérrez Palomares como director jurídico, pero, según ella, para asuntos administrativos del alcalde. Así, dicen que equivocadamente la síndica procuradora asume una conducta triunfadora en el pleito porque los ahomenses se quedan con la duda de que si de quién es la facultad de nombrar al director jurídico o si este puesto ya sale sobrando. ¿O no?



Fuera. La desventaja que tienen los síndicos municipales para seguir sosteniéndose es que la gente está decepcionada de su papel. Por eso, dicen que la operación que está haciendo el secretario de la comuna, Andrés Estrada, de pedirles la renuncia, tiene el aval social.



Complicaciones. Los malabares que hace Maribel Vega Quintero para sostenerse como directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte no le están dando resultados. Incluso, pierde más imagen, como esa de hacer reuniones fuera de la institución, que las hace públicas.

El encuentro que sostuvo en un lugar ajeno a la escuela con la directora de Educación Docente de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Karla Selene Lozano, no le genera nada bueno por más esfuerzo que hagan de mandar el mensaje de que están trabajando, cuando todavía la institución se encuentra tomada por un grupo de maestros inconforme por su designación. Es más, le atiza más a la olla, lo que se reflejó ayer cuando los profesores se manifestaron en un evento en Mochicahui al que asistió el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Los maestros más se molestaron porque el subsecretario de Educación, Homobono Rosas, señaló que Vega Quintero sigue firme en esa posición. Lo que no vieron bien algunos observadores del conflicto es que el funcionario estatal le tirara la bolita al gobernador de si se quedaba o no la exregidora fortense, cuando debería él haber puesto el pecho.