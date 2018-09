Atención. Por una cosa u otra, el que dio la sorpresa en el Grito de Independencia fue el alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Con su sola presencia en el acto, invitado por el alcalde Manuel Urquijo Beltrán, atrajo los reflectores por muchas razones. Incluso, algunos mencionan que hasta le robó cámara a Urquijo Beltrán que si no hubiera sido el protagonista para dar el Grito de Independencia, desde el balcón principal de Palacio Municipal, fuera borrado del mapa.

Es la naturaleza del poder. Más de alguno susurró la frase socorrida en las transiciones del poder: ¡El rey ha muerto, viva el rey! Chapman llegó a la ciudad el viernes pasado y se habla que ese mismo día se reunió con su equipo de colaboradores más cercano que lo pusieron al tanto de algunos temas.



La agenda. Por cierto, que se sepa el alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no se reunió con la dirigencia e integrantes de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Los Mochis, en la que daría a conocer el nombramiento del secretario de Desarrollo Económico, uno de los puestos que queda por definir.

Y tampoco tiene contemplado, por lo pronto, reunirse con los líderes empresariales aglutinados en el Organismo Intercamaral de Los Mochis que un día lo quieren presionar o comprometer para que les acepte la invitación a estar con ellos y el otro también.

Algunos mencionan que los dirigentes empresariales le quieren imponer la agenda a Chapman, como están acostumbrados a hacerlo con otros, pero parece ser que el alcalde electo trae su propio esquema.



Desatinos. A la que le ha ido como en feria es a la regidora priista de El Fuerte Célida Vega, que le tocó presidir el evento cívico conmemorativo del 208 aniversario de la Independencia de México. Lo que pasa es que dicen que en el grito de los vivas solo lanzó el grito de “Viva México, Viva México, Viva El Fuerte”. ¿Y Sinaloa? Eso bastó para que uno que otro le echara en cara que de plano el estado se le borró del mapa. Y recuerdan que sacó placas de su nuevo vehículo en Sonora y ahora el estado se le olvidó en el evento cívico. Lo de menos es lo desabrido de los gritos que emitió.



Jaloneo. Quizás como nunca la lucha por la jefatura de prensa de la comuna fortense está a todo lo que da y más cuando se habla que la propia alcaldesa Nubia Ramos Carbajal ha mencionado que en esa área habrá cambios a partir del 1 de noviembre.

Se dice que la alcaldesa le dará las gracias a Agustín Torres Sotomayor, quien ya tiene raíces en ese puesto en virtud de que administraciones van y vienen y él se queda. Y si no es él es Octavio Domínguez. Pero ahora no suena este para relevarlo sino Luis Casanova y Aurelio Salazar, a quienes dicen les late el corazoncito por colaborar desde esa posición con Nubia Ramos.



Desconcierto. Y si eso ocurre en El Fuerte, en Choix no cantan mal las rancheras. Cuando se creía que el alcalde electo de Choix, Omar Gil Santini, había definido que José Oloño lo acompañaría en su administración como su jefe de prensa ya hay señales de que hay cambio de rieles. O cuando menos ahora se habla que no va Oloño a esa responsabilidad sino Luis Félix, un locutor de popular programa de radio.

Este ya propaló entre su gente que Gil Santini lo invitó a colaborar como su jefe de prensa. Lo que nadie ha podido despejar es si Félix va a renunciar a la radio o va a dirigir a control remoto. Sin embargo, habría que esperar hasta el 1 de noviembre porque lo que se está conociendo es que Gil Santini como le dice una cosa a uno le dice otra a otro.