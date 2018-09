Llamada de atención. A unos días de que Osbaldo López Angulo, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, asegurara que la reparación de las carreteras estatales es permanente y que se han invertido 30 millones de pesos, los vecinos de San José de Ahome, Mayocoba y La Florida le mandaron decir que no es cierto y para que no quedara lugar a dudas, el fin de semana plantaron limones, mangos y otros arbolitos en cada bache de esas carreteras.

Los automovilistas y agricultores de la zona dicen que el tramo San José-Mayocoba y La Florida-Mayocoba nunca había estado en las condiciones actuales. Cuando menos hicieron ruido; que los atiendan, quién sabe.



Expectativa. Dicen que ilusionado está el presidente de la Asociación de Ejecutivos de Ventas de Los Mochis, Julio García, porque va a estar con ellos el presidente municipal electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, el mero 15 de septiembre, el día patriótico.

Sin embargo, García lo está dando como un hecho cuando Chapman no les ha confirmado su asistencia. Si aún confirmando su presencia a otros grupos empresariales les ha cancelado de última hora, como a los de la Intercamaral de Los Mochis, en donde se agrupan los líderes de las organizaciones empresariales de esa ciudad.

Faltan estos días para saber si va o no con los ejecutivos de ventas, pero el líder le puso lo interesante del encuentro: ahí Chapman va a anunciar quién va a ser el secretario de Desarrollo Económico de la comuna. ¿Será?



Retiro. Los que sí entendieron el mensaje de la sociedad y el ambiente en contra que priva en su partido son el regidor Miguel Ángel Camacho y el exsenador panista Francisco Salvador López Brito. Ya les empezaron a decir a los dirigentes y militantes del albiazul que ya sus ciclos pasaron, que ya no se preocupen por ellos porque no van a buscar nuevas candidaturas.

Eso nomás faltaba que quisieran otras en el 2021, comentan algunos panistas que no vieron bien que estos actores políticos acapararan las candidaturas en cuanto proceso electoral había en los últimos años y que en parte eso llevó a la debacle electoral del albiazul. Ya les cayó el veinte de que en el PAN se requieren cuadros nuevos y a eso dicen estarle apostando.

El que no se sabe si está o no en esta misma sintonía es el diputado local panista Zenén Xóchihua Enciso. Quizás clarifique su futuro una vez que salga del Congreso del Estado. Ya le quedan unos días.



Salida. El que dicen que renunció a la militancia priista es el líder social Guillermo Cota García, dirigente de la colonia Tabachines. El motivo que le comenta a su gente para esa decisión es que ya se cansó de esperar que en el PRI se le premie con alguna candidatura a los priistas de talacha.

Cota García es muy comunicativo, su renuncia por escrito la envió a todas partes menos, que se sepa, a donde debía: al presidente del PRI en Ahome, Aldo Prandini Camarena.

Algunos priistas se agüitaron por la decisión de Guillermo Cota porque consideran que este sí que es valioso, un líder natural que sí trabaja en favor del tricolor y de la comunidad.



Contrastes. La vez pasada la criticaron por llegar a una comunidad inundada y caminar por las calles llenas de agua con los zapatos normales que usa para ir a Palacio Municipal. Ahora que fue a otras en botas de hule la vuelven a criticar porque ella sí andaba bien protegida del agua chocolatosa mientras que los moradores del ejido Tres Garantías la abordaban descalzos y con el agua poco abajo de la rodilla.

O sea, no se les entiende. Si hace una cosa la cuestionan y si hace otra también. El caso es que por todo critican a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos.