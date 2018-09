Sin investidura. El informe que presentó Francisco Salvador López Brito por su paso por el Senado causó controversia entre los ahomenses. Por una parte, unos vieron bien este ejercicio de rendición de cuentas, pero otros lo cuestionaron porque lo hizo a destiempo, cuando ya no es senador.

En ese sentido, estos últimos consideran que el informe fue más de protagonismo, de lucimiento personal.

Son dos posiciones contrapuestas, pero en lo que se acercan unos y otros es en que por más que Lópéz Brito haya informado de sus decenas de iniciativas y reformas, el hecho es que el rechazo de la ciudadanía de ese trabajo legislativo se reflejó en las urnas el pasado 1 de julio. Y eso aunque justifique que las reformas que apoyó, junto con sus compañeros de la bancada panista, eran buenas, pero las pusieron en malas manos. ¡Sí, cómo no!



Purga. El que de plano censuró a los priistas que dicen ser leales, pero que por abajo de cuerda trabajan por los adversarios en campaña y después de esta, es el exregidor de Ahome, Guillermo Algándar.

Su posición se ajusta a la corriente que pide a la dirigencia del tricolor a que de una vez por todas depure a los “convenencieros” para que en el tricolor se queden los verdaderos priistas, los de convicción. Algándar habla por los casos del exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros; los exdiputados locales Fernando Zapién Rosas y Ana Menchaca, entre otros.

Es más, es de la idea de que estos presenten su renuncia por escrito y no como Zapién, que lo hace de manera verbal, hasta donde tiene conocimiento. Muy cómodo para ellos, le dice Algándar a sus allegados, que si el partido se recupera van a regresar muy campantes buscando candidaturas o cargos públicos. Ejemplos sobran en los últimos años.



El plazo. Por lo pronto, en 20 días se va a saber si lo que pronostica el expresidente del PRI en Ahome Fernando Zapién se va a cumplir o no. Este deja entrever que va a registrarse algo impactante en el tricolor. ¿Rebelión o desbandada masiva? Algunos dicen que si es renuncia masiva que lo hagan por escrito y no solo en forma mediática. De una forma u otra, con eso Zapién dejó intrigados a algunos.



Desaire. Dicen que mal le fue al exsenador Daniel Amador Gaxiola en el convivio que tuvo con los suyos en La Galera, El Fuerte. Para empezar, la asistencia fue reducida porque faltaron muchos de los que esperaban. Incluso, se habla que la ausencia de algunos tiene su origen a que ya no le ven fuerza a Amador Gaxiola y no van a contribuir falsamente a fortalecer el liderazgo del exregidor Mario Ruiz que renunció como director de Educación del Ayuntamiento fortense cuando regresó Nubia Ramos a la alcaldía.

Y es que esta no le aceptó meter a su hijo del mismo nombre en la planilla de regidores, lo que no le pareció a Amador Gaxiola y razón por la cual no la apoyó en la campaña. A quien sí respaldó fue a Maribel Vega Quintero, que fue la que perdió, pero que con eso forjaron una relación política. De hecho, Vega Quintero estuvo en el ágape en honor de Amador Gaxiola.

Al desairado convivio se suma que hasta la pachanga llegó un grupo de disidentes con pancartas para protestar en su contra. Antes se habían manifestado en Palacio Municipal para condenar la presencia del líder moral de la Sección 53 del SNTE. Se le salió de control al exregidor Mario Ruiz la fiesta para su protector. Por si fuera poco, hasta les llovió.



La espalda. Dicen que la diputada local de El Fuerte-Choix, Gloria González Burboa, no se arrepiente de haber votado en contra para dar autonomía a la Auditoría Superior del Estado. Dejó colgados a diputados priistas y panistas. El PRI la hizo diputada local y el PAN candidata a diputada federal, pero perdió en las pasadas elecciones. Todo un caso.