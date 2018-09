Emergencia. Cuando muchos no le tomaron la importancia debida a la depresión tropical 19-E, el fenómeno poco a poco fue dejando caer el mundo de agua sobre Ahome.

La ciudad ya ha vivido este tipo de fenómenos, pero a media tarde los niveles de agua subían como pocas veces, lo que provocó alarma entre la población.

Ya para hacerse de noche se dieron las primeras evacuaciones y se abrieron los albergues. Por la mañana el alcalde Manuel Urquijo Beltrán lanzó la alerta sobre la depresión tropical, pero muchos se sorprendieron del motivo por el cual no tenían listos los albergues para concentrar a la población que evidentemente iba a ser evacuada porque incluso el pronóstico establecía que la intensa lluvia no solo iba a ser ayer sino hoy y mañana.

La emergencia hizo que el secretario de Desarrollo Sustentable en Sinaloa Álvaro Ruelas Echave llegara a la ciudad para dirigir las labores de auxilio de la población en emergencia.



Con el Jesús en la boca. La ciudad ha vivido este tipo de fenómenos, pero el agua que cayó ayer nunca se había visto, ya que fueron 359.5 mm, en tanto en algunas sindicaturas como El Carrizo cayeron 250 mm. Más lo que se acumule porque se espera más lluvia.

En la ciudad los accesos y salidas de la ciudad quedaron estrangulados, sobre todo en el sector poniente por el desborde del dren Juárez y el Álamos. La primera obra hidráulica reventó en la parte que se junta con el dren Zacatecas, pero más atrás, desde que llega a la ciudad, estaba hasta el tope, por lo que los vecinos de las colonias que se encuentran a los lados estaban anoche con el Jesús en la boca.

La segunda obra hidráulica desbordó el agua desde el ejido México hasta el dren Zacatecas. La calle Independencia, a la altura del núcleo ejidal, era un espejo de agua. Lo increíble era que jóvenes, sin medir el peligro, se metieron a los drenes ¡a nadar como si anduvieron en El Maviri!



Imprudencia. La irresponsabilidad no solo es de jóvenes sino también de algunos que ya están maduros como para salir en kayak a pasear como si estuvieran en Venecia. Pero en las calles, los bulevares, canales y drenes de la ciudad y la zona rural de Ahome no están para eso, sino que se vive una emergencia. Por eso extrañó a no pocos que el expresidente de la Federación de Abogados de Sinaloa Carlos Roberto Valle Saracho lanzara un llamado a una caravana con motos acuáticas para pasearse como protesta por el bulevar Antonio Rosales, sobre todo porque algunos consideraron que la situación se debe de tomar con seriedad y prudencia. Hasta eso que le reconocen al exlíder de la FAS su alegato e inconformidad, pero muchos dicen que sería mejor en este momento encauzar las energías en ayudar a la gente en desgracia.



Inoportuno. Germán Enríquez Contreras tiene todo su derecho de tener aspiraciones de ser el nuevo coordinador de Protección Civil en Ahome en el gobierno de Guillermo “Billy” Chapman, pero hacerlas públicas en el momento en que está azotando la depresión tropical no les cuadró ni a los elementos de esa dependencia que lo ven con buenos ojos. Enríquez Contreras participó en la campaña política-electoral con Chapman, por lo que se le abre la posibilidad de sustituir a Sergio Liera Gil. Pero un gramo de tacto no le caería mal.



Presentación. El que ya pisó el Congreso del Estado para acreditarse como diputado local para rendir protesta el 1 de octubre es Gildardo Leyva. Va por el Distrito Electoral 01 de El Fuerte y Choix. Es de Morena, el mismo que le ganó a la priista fortense Maribel Vega Quintero. Dicen que Gildardo Leyva refrendó su compromiso de no fallarle al pueblo. Lo mismo que López Obrador.