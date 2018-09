Respaldo. La visita a Sinaloa del presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el diputado federal de Ahome y futuro coordinador general de Programas Sociales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, está en las grandes ligas. Y es que desde que llegó hasta que se fue estuvo cerca de él. Incluso, dicen que el propio López Obrador presentó a Montes Salas ante el gobernador Quirino Ordaz Coppel y dejó bien claras las cosas: Montes Salas se pondrá con humildad a las órdenes del gobernador para en forma coordinada impulsar el desarrollo de Sinaloa.

Con esto, aseguran algunos, se despeja toda duda que había sobre el papel que jugará Montes Salas cuando asuma el cargo federal. Se habla que el presidente electo le dio su lugar y respaldo al gobernador Quirino Ordaz, de quien dijo que le causaba excelente impresión y que con él coordinará todos los esfuerzos en Sinaloa. Y López Obrador aclaró que no le hace la barba a nadie, lo que provocó risas entre los asistentes a la reunión después de la privada entre él y el gobernador. Por las señales que hubo, los cercanos de Montes Salas en Los Mochis están más contentos que nunca porque ya lo ven en el 2021. No cabe duda que salieron muy ágiles de mente.



Habrá juego. Los aficionados de los Cañeros de Los Mochis ya pueden estar tranquilos. De acuerdo con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, habrá juegos en el estadio Emilio Ibarra Almada esté como esté en el inicio de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Aunque vino ayer a Los Mochis por el tema de la inundación que dejó la tormenta que cayó, Ordaz Coppel tocó el tema de la reconstrucción del estadio que quedará completo hasta noviembre. Sin embargo, eso no va a ser impedimento para que los Cañeros jueguen en el mismo.



Pospuesta. Vestidos y alborotados se quedaron los próximos funcionarios municipales propuestos por el alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, para la comisión de transición, cuyos trabajos con la comisión planteada por el alcalde Manuel Urquijo Beltrán iniciarían hoy. Por la emergencia a causa de las lluvias se pospone el inicio de los trabajos entrega-recepción. De acuerdo con la norma, el periodo debe de iniciar el 1 de octubre, pero Urquijo y Chapman acordaron adelantarla. Transcendió que hoy se reúnen para acordar la nueva fecha.



La lista. No hubo sorpresas en la lista de funcionarios municipales que propuso el alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, para la integración de la comisión de transición. Uno, el hombre de todas sus confianzas es el futuro tesorero Jaime Beltrán, además de Sergio Leyva, que colaborará con este muy de cerca. Por lógica, está el que va a ser el secretario, Andrés Estrada Orozco; José Carlos Grandío, el próximo director general de Comun; Juan Fierro, el que va para Seguridad Pública; Carlos Julio Fierro, de Obras Públicas, y no podía faltar Luis Felipe Villegas, quien va a Japama.

También está Graciela Calderón, la futura titular de Didesol, y Fabiola Santana, quien va al DIF. Se habla que ellos van bien preparados para el proceso de cambio para que no les metan algún gol los que van a salir. Van por cuentas claras pues.



Basurón. No le faltan problemas a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal. Y que por solucionar uno le brotan otros. Esto parece ser que le está pasando con el servicio de recolección y depósito de la basura, ya que los habitantes de las sindicaturas de San Blas y Jahuara no hablan muy bien de ella. La razón es que está tomando terrenos de estas sindicaturas para tirar la basura que se recolecta en El Fuerte. O sea, toma las sindicaturas como basurón del Pueblo Mágico.