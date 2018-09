Primer paso. Si algo quería el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, para presumir resultados, ya lo logró para coraje de sus detractores. Y es que el Cabildo ahomense le dio en comodato por 20 años un terreno para construir ahí la Casa de la Cultura Jurídica.

El acuerdo fue por unanimidad de los regidores, que vieron la importancia de ese proyecto no solo para los abogados sino para la sociedad en su conjunto.

Polo Palafox les puso en sus manos la solicitud acompañada del acta constitutiva de la organización de abogados y 24 firmas de los líderes del mismo número de colegios y asociaciones de abogados que lo respaldan. Como era previsible, a Polo Palafox parece que le dieron más piola tras ese acuerdo. No deja de aventar unos rollazos y de paso unos cebollazos para el alcalde Manuel Urquijo; el secretario de la comuna, Juan Antonio Garibaldi, y los regidores. No pierde su pose.



Litigio. Sin embargo, el presidente de la Fedasin, José Luis Polo Palafox, todavía no puede cantar victoria porque el rector de Universidad del Valle del Fuerte, Miguel Ángel Bojórquez, anda que no lo calienta ni el sol tras el acuerdo de Cabildo.

Lo que pasa es que Bojórquez tiene un litigio legal contra la comuna porque le recogió ese predio que se lo habían dado en comodato para una casa del adulto mayor que nunca concretó. Esa fue la causal por el que se lo recogieron, pero Bojórquez no estuvo de acuerdo y metió un recurso legal. O sea, el terreno para Bojórquez está empleitado por lo que, asegura a propios y extraños, no debería haberse dado en comodato, pero da la casualidad que para la comuna eso no fue impedimento.

Quizás Bojórquez tiene la vertiente legal, pero la desventaja la tiene en la opinión pública, ya que muchos dicen que Bojórquez tuvo su oportunidad de cumplir las condiciones del comodato para un fin noble, pero como no lo hizo, pues que le dé el espacio a otro que trae un proyecto también de beneficio para la sociedad. Dicen que lo más seguro es que Polo Palafox llegue y se posesione del terreno y para sacarlo va a estar en chino.



Lo mismo. El torrencial aguacero que cayó ayer provocó inundaciones en ciertos sectores que fue aprovechado de nueva cuenta por algunos para lanzar críticas en contra de los funcionarios de la actual administración. Sin embargo, se vuelve a repetir la historia porque otros salen en defensa de estos.

Lo que sí es que en medio de los dimes y diretes prevalece la opinión que se ha avanzado para resolver el problema de inundación porque con el drenaje pluvial de la Valdez, construido en la gestión del alcalde con licencia y hoy secretario de Desarrollo Sustentable, Álvaro Ruelas Echave, el desagüe se da en mucho menor tiempo que antes en ese sector y que ayuda a otros. Y la laguna que se forma en Leyva y Centenario está en vías de resolverse con el drenaje pluvial que en unos cuantos días se va a iniciar.

Sin embargo, esta discusión quedó rebasada por el hecho de que tres jóvenes fueron arrestados por elementos preventivos por operar un jet ski en este punto, aprovechando el aguacero. Y por si fuera poco, los policías que los detuvieron fueron arrestados por tomar un video de la captura y lo subieron a las redes sociales. Las cosas que pasan en la ciudad.



De amigos. El exgobernador Mario López Valdez tuvo un desayuno con un grupo de periodistas en el restaurante de conocida agencia automotriz. Fue un encuentro de conocidos y amigos, en el que Malova dejó por fuera su investidura de exgobernador y los periodistas dejaron la grabadora, la libreta y la pluma por un lado.

Así, dicen que en la reunión se vio a un Malova relajado y a los comunicadores por el mismo estilo. Tan estuvieron a gusto que el exgobernador los va a volver a invitar. Y algunos en ese mismo momento se apuntaron.