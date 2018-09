Más obras. Todas las bateó el gobernador Quirino Ordaz Coppel en el acto de inauguración de una calle pavimentada de concreto hidráulico, con una inversión de 12 millones de pesos, en el ejido Primero de Mayo, tierra del diputado local panista Zenén Xóchihua Enciso.

Y es que en su visita para el corte del listón de esa obra, le pidieron otras más que a botepronto se comprometió a realizarlas, como la rehabilitación de la carretera que conduce a esa comunidad.

Sin embargo, ahí mismo Ordaz Coppel demostró que no es hombre de hacer promesas que después no las pueda cumplir. Lo que pasa es que la petición de la obra de pavimentación de una calle en la Siglo XXI optó por analizarla. No les dijo que sí, pero tampoco que no. Lo que sí es que Ordaz Coppel le aventó un cebollazo al diputado local Zenén Xóchihua, a quien le adjudicó la obra de la calle pavimentada. El legislador albiazul hasta se sonrojó por ese detalle que fue respaldado por los presentes.



Con porras. El que también tiene ascendencia ahí es el alcalde con licencia de Ahome y hoy secretario de Desarrollo Sustentable en Sinaloa, Álvaro Ruelas Echave. Cuando menos eso se demostró porque los vecinos de ese ejido le echaron porras cuando el alcalde Manuel Urquijo Beltrán lo mencionó en el acto de inauguración de la calle de concreto hidráulico presidido por el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Todo indica que en ese ejido hay madurez entre sus pobladores porque se reconoce tanto a los azules como a los tricolores. Esto porque arroparon al panista Zenén Xóchihua y al priista Álvaro Ruelas, aun cuando no estaba presente.



Del bono. El que ya reveló que va a usar las redes sociales para comunicarse de su trabajo, como un empleado de los sinaloenses, es el senador Mario Zamora Gastélum, que dicho sea de paso se mueve como pez en el agua en el Senado de la República.

Por cierto, ya aclaró que él no ha recibido el bono de 400 mil pesos de recibimiento en la Cámara Alta ni tampoco se lo han ofrecido. Se trata del bono que, según la senadora de Morena de Sinaloa, Imelda Castro Castro, se da a los senadores al llegar a ese recinto y que la bancada morenista ha renunciado a ese privilegio. Y esto último lo ha cacaraqueado mucho para demostrarle a los sinaloenses que la política de austeridad en la era del lopezobradorismo está en marcha.

Sin embargo, con lo expresado por Zamora Gastélum da la impresión de que esos 400 mil pesos sólo existen para los morenistas para quedar bien con el graderío.



Acercamiento. Dicen que el presidente municipal electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, está por reunirse con la dirigencia y militantes de Morena para agradecérseles su respaldo en el pasado proceso electoral. Pasadas las elecciones y su resultado se sacan cuentas de que esa decisión fue acertada.

Chapman fue registrado por el Partido del Trabajo con el respaldo de Morena y Encuentro Social. Sin embargo, el punch vino por el lado de Morena por el efecto de López Obrador. Se habla que la reunión con los morenistas se da en el marco de la voluntad de Chapman de ir fortaleciendo la relación de sus aliados y haciéndola tersa con quienes están en otra trinchera.

Por lo pronto, el alcalde electo ya dio señales de que está alineado a las directrices marcadas por la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky. Tan es así que acaba de subir a las redes sociales una foto con ella. El mensaje está claro.



Inoportuno. Los que ya no aguantan la música a alto volumen y escándalos a altas horas de la noche son los vecinos de la presidenta de la colonia Infonavit Mochicahui, Cecilia Alejo. Dicen que el yerno de ella todos los fines de semana se planta con sus amigos y ahí Alejo no dice nada.