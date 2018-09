Sanción. Bien merecido se lo tiene, dicen los panistas ahomenses al enterarse que el Comité Municipal del PAN de Culiacán le inició el procedimiento para su expulsión al diputado local Roberto Cruz Castro por la traición que infligió al instituto político en las pasadas elecciones al apoyar a candidatos de Morena, específicamente al candidato a la alcaldía de Ahome, hoy presidente electo, Guillermo “Billy” Chapman, con quien se acaba de reunir en Puebla.

Se habla dentro del blanquiazul que esa acción es tardía porque desde que hizo declaraciones en contra de los candidatos del PAN en Ahome y dio su apoyo a Chapman, desde ese momento se le hubiera procesado.

Sin embargo, nunca es tarde para hacerlo y más cuando está en tiempo y forma. Sin embargo, al hacerlo hasta ahora va a dejar la impresión que se hizo por una venganza política de quienes impulsan esa medida a quienes ha criticado hasta el cansancio.



Exigencia. En donde no han iniciado ningún procedimiento contra los “desleales y traidores” es en el Partido Revolucionario Institucional, pero a como están las cosas se van a ver obligados a hacerlo. Y es que la exigencia es cada vez mayor. Ayer, el presidente de la Corriente Crítica del tricolor en Sinaloa, Fernando Ibarra, habló muy duro contra los que dicen ser priistas, pero trabajan en favor de otros partidos políticos cuando por años han sido favorecidos por el PRI. Prospectos abundan y de pesos pesados. Falta ver si le toman la palabra.



Ansiedad. Como nunca antes en un proceso de transición, los líderes empresariales están ansiosos por reunirse con el presidente municipal electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, quien les ha cancelado los encuentros de última hora. A como se ve, Chapman pone su agenda, sus tiempos.

En realidad, dicen que no tiene prisa, que en su momento se va a reunir con todos porque su tesis es que a todos va a escuchar. Incluso, algunos de sus cercanos señalan que los dirigentes empresariales no se desesperen, que van a tener la oportunidad de expresarle al alcalde electo lo que a su interés convenga.

Y parece ser que los primeros en reunirse con él van a ser los ejecutivos de ventas. Esto podría ser mañana, reunión que va a tener su interés no tanto en el rollo que se van a aventar unos y otros, sino porque Chapman ahí se abre la posibilidad de que les defina quién va a ser el próximo secretario de Desarrollo Económico.



Roces. Tiene que haber alguien en el Ayuntamiento de Ahome para solucionar de una vez por todas el conflicto en la colonia Diana Laura. Ayer hubo otro sainete con unas personas que llegaron a posesionarse de unos lotes que están destinados para área verde.

Los que llegaron dijeron que José Guadalupe Sotelo Mora se los había vendido, pero el presidente de la colonia, Martín Maldonado Cruz, no les hizo efectivo ese argumento. Sotelo Mora no es el dueño, les aclararon a las personas que llegaron a posesionarse y con quienes hubo un roce verbal. El líder y los vecinos de la colonia no son a los primeros que corren.



Los manejos. Dicen que a Lindolfo Reyes se le va a complicar su salida como alcalde de Choix si él o alguno de sus funcionarios quisiera hacer maniobras para tapar posibles hoyos en el ejercicio de su mandato. Se habla que la primera que le va a brincar es la síndica procuradora Yoneida Gámez, quien fue su contrincante por la alcaldía, esta por el PAN y Reyes por el PRI, ya que este dejó colgado a los panistas por los que llegó a la alcaldía. Y dicen que Lindolfo Reyes y sus funcionarios deben de andar con cuidado cuando inicie la transición porque si alguien tiene información de los manejos en la comuna esa es Yoneida Gámez.