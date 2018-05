Inicia la carrera. Hoy arranca la contienda por las alcaldías, regidurías y diputaciones locales. En Mazatlán, el candidato de la alianza Todos por México, Fernando Pucheta Sánchez, parece llevar la delantera con una labor permanente de presencia a través de las redes sociales, que le valieron varias quejas ante los tribunales electorales. Ninguna procedió. El abanderado de la alianza Por Sinaloa al Frente, Alejandro Higuera Osuna, iniciará con la desventaja de los escándalos por el acaparamiento de las candidaturas plurinominales, de donde el Consejo de Justicia del PAN lo tuvo que sacar. Hay otros dos aspirantes: el candidato de Morena, Luis Guillermo Benítez Torres, y Francisco Javier Cervantes López, postulado por el Partido Independiente Sinaloense (PAIS). Ambos han mantenido un bajo perfil.

Omisiones caras. El exalcalde José Felipe Garzón López, y hoy candidato por la coalición Todos por México (PRI-Nueva Alianza-PVEM), no la tendrá fácil para lograr su reelección. Se tendrá que enfrentar al desgaste natural que le causó el estar al frente de un cargo de elección popular y el dejar varios pendientes durante su administración en el municipio. Ejemplo de ello es la nula atención para que los desplazados por la violencia en el municipio no abandonaran sus tierras y en segundo al municipio al buscar otras opciones de vida en Mazatlán, esta vez durante su gobierno no se buscaron alternativas en la cabecera de Concordia, como lo hicieron los dos alcaldes que le antecedieron a Garzón López, esto sumado a la poca generación de empleos, rescate de la industria mueblera entre otros. Los pendientes le podrán costar caro al concordense, quien de la mano de Maribel Chollet Morán –su compañera de fórmula para la diputación del Distrito 23– tendrán frente a frente al pueblo, al que poco le respondieron en esta materia.

Buena voluntad. El alcalde de Concordia, José Trinidad Osuna, podría estar incurriendo en una irregularidad administrativa al repartir apoyos a desplazados por la violencia establecidos en Concordia. ¿Estará consciente de las repercusiones que le podrían acarrear a su administración? Es algo que pudiera prevenir si tan solo se tomara el trabajo de coordinarse con el Ayuntamiento de Mazatlán para realizar esas labores de buena voluntad.

No les queda de otra. A los trabajadores de Sinaloa que perciben un salario mínimo no les quedará de otra que adquirir un departamento, ya que, ante el encarecimiento de los terrenos, a los constructores no les tienen más que construir viviendas verticales. El presidente de Canadevi, Jorge Frías, dijo que se tendrán que acostumbrar si quieren tener una casa nueva a costos accesibles. Pero lo cierto es que para los trabajadores que ganan el mínimo pagar por estas viviendas les cuesta un gran esfuerzo.

Ya arranca la campaña. Desde este día será común ver a quienes aspiran a un puesto de elección popular sonriendo en los semáforos, visitando casa por casa en las colonias y saludando de mano a quien se encuentre en su camino. Lo malo es que, a muchos de ellos, de llegar, ya no se les volverá a ver caminar por esas calles y colonias que recorrerán durante 45 días. Por esa razón, hay quienes aseguran que no desaprovecharán la oportunidad de pedirles todo lo que puedan. Algunos candidatos, como Jesús Valdés Palazuelos, estuvieron mandando mensajes por WhatsApp haciendo la invitación para que lo acompañaran a su arranque de campaña; otros, al parecer temerosos por no saber si violentaban la ley, prefirieron no invitar.