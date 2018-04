Campaña de El Bronco para regresar a Nuevo León

Se vendió al peor postor. Florestán.

Priista por 33 años se presentó como candidato independiente al gobierno de Nuevo León, apoyado por los hombres del dinero de Monterrey, y arrasó en las elecciones de 2015 logrando más votos que todos los que sumaron los candidatos del PAN y del PRI.



La ilusión surgió pero no se volvió a presentar en ningún otro estado.



Desde un principio apunté que buscaría una candidatura presidencial, lo que siempre negó, hasta que lo confirmó y empezó su campaña en noviembre del año pasado, con la búsqueda de las firmas, una precampaña a la que siguió la negativa del INE de darle registro porque del total de dos millones 34 mil 403 firmas, solo 849 mil 937 eran auténticas y un millón 184 mil 466 falsas. Más de esa mitad de las firmas, el 58 por ciento, resultó apócrifo, 810 mil no estaban en el padrón electoral, 158 mil fueron simuladas y usó 205 mil 721 fotocopias.



Hay que apuntar que ni siquiera logró las 866 mil 536 firmas necesarias. Legales sumó 849 mil 937.



Pero él siguió su precampaña enfrentándose y descalificando al INE y luego con los recursos que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que finalmente y en un fallo imprevisto, dividido, por cuatro a tres ordenó al INE que lo registrara como candidato presidencial en la decisión más controvertida de ese tribunal cuya presidenta, Janine Otálora, votó en contra con otros dos magistrados, pero no les alcanzó.



En este correr de los tiempos, plazos y recursos, Jaime Rodríguez siguió su campaña que inició, formalmente, en lunes de la semana pasada.



Obviamente, no va a ganar. Podría, sí, quitar algunos votos a cualquiera, ha dicho que va sobre Andrés Manuel López Obrador, pero su presencia en la boleta presidencial será irrelevante, aunque no en los debates.



Pero lo que me queda claro al final del día es que la campaña de Jaime Rodríguez no es por la Presidencia de la República, si no por el gobierno de Nuevo León, que piensa retomar la noche del mismo uno de julio.



RETALES



1. DEUDA.- El CRIT de Michoacán podría cerrar sus puertas si el gobierno de Silvano Aureoles incumple el decreto del Congreso de cubrirle 42.7 millones de pesos que adeuda del año pasado. El cierre sería inmediato. El caso está en manos de Aureoles;



2. VELETAS.- Manuel Espino era presidente del PAN cuando Felipe Calderón ganó la Presidencia en 2006, en 2012 llamó al voto útil por Enrique Peña Nieto y ahora irá con Andrés Manuel López Obrador. En 2005, Germán Martínez lo acusó de derechizar al PAN y lo llamó meón de agua bendita. Hoy van de la mano; y



3. FUERA.- La eliminación del fuero, a iniciativa de José Antonio Meade, se formalizó en la Cámara de Diputados con una iniciativa de ley que de aprobarse irá al Senado y como es reforma constitucional, a obtener el voto de 17 congresos estatales. Lo veo lejano.



Nos vemos mañana, pero en privado.