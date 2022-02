Silbatazo inicial

audima

Tener al América como rival en tu cancha motiva a cualquiera, algo sucede que a equipos así y en escenario así les juegas diferente, el cuerpo da más, la mente soporta más y las piernas dan el extra. Es algo que quizá no se pueda explicar, pero los que lo han vivido seguramente saben de los que hablamos. Sin embargo, para que se den todos esos factores debe de combinarse el trabajo, una correcta planeación del partido, concentración y ejecución de parte de los involucrados. Solo con actitud no se puede ganar. Mazatlán FC dio esta semana el que puede ser el mejor partido desde que nació el equipo. Fueron más intensos, no dejaron respirar al rival, provocaron impresiones en los jugadores de América, fueron sólidos defensivamente, su propuesta fue agresiva, no se achicaron, fueron efectivos, no cometieron errores de concentración y supieron sufrir cuando había que hacerlo. Todos lo mencionado, junto con el ambiente en las tribunas y una entrada al límite, llevó como resultado un triunfo a lo Mazatlán.

Por qué Benedetti se ve mejor en Mazatlán

Todos los futbolistas adquieren un rol en sus equipos, hay quienes tienen mayor responsabilidad y peso dentro y fuera de la cancha, mientras hay quienes ese rol protagónico lo comparten. Benedetti en América no era la figura. El protagonista en América es compartido, claro, salvo que te llames Alfredo Tena, Carlos Reinoso, Cuauhtémoc Blanco y algunos pocos más. Nico asumió un rol secundario, agregando que las lesiones no lo dejaron ser constante.

En Mazatlán eso cambió; aquí él debe de asumir un rol de liderazgo, tiene jerarquía en el grupo, y debe pesar. Hasta el momento, se ha notado que el sudamericano lo puede hacer.

Por qué un jugador es uno en un equipo y cuando está en selección o en otro club es otro. La respuesta es esa; los roles cambian y cuando no estás listo para asumirlo, el resultado será la inestabilidad futbolística y emocional.

Beñat San José

El futbol ya está inventado, sin embargo, el rol de un director técnico va más allá de ideas o modelos de juego. Convencer a 23 futbolistas que tu idea los hará ganar, convencerlos que es la mejor forma para llegar al objetivo, y además mantenerlos tranquilos a pesar de no jugar, es quizá lo más difícil. Además de todo eso, Beñat es extranjero, vive su primera experiencia en México y aquí hay que lidiar con creencias y costumbres distintas y eso se debe saber gestionar por el bien del grupo. Por otro lado, en la cancha hay que ganar, nada sirve resolver lo demás, si no puedes ganar. Beñat sigue firme, su estilo poco a poco cobra más valor y los jugadores lo han asimilado. Beñat y Mazatlán tienen un reto importante este semestre, y ese es la clasificación.