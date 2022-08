Cárdenas, una voz serena en el arrebato

Si quieres la paz, trabaja para la justicia. Florestán

Ayer hablé con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, central en la vida democrática de México, porque se dijo que estaba formando un nuevo partido político, lo que desechó con una carcajada, ni que estuviera yo… ¡Nada de eso!Y, pausado, habló de lo que piensa este mexicano de excepción a sus 88 años.

Del país: Estoy viendo la situación con preocupación. Veo una violencia que crece, una economía que no crece, mucho deterioro en los servicios públicos.

De la violencia: Veo muchos casos donde explota esa violencia, asesinatos, enfrentamientos. Y eso no es lo que uno quisiera para el país.

De la economía: Crece muy lentamente y deberían aplicarse medidas contracíclicas y pensar seriamente en una reforma fiscal, fundamental para que haya inversión y acelere la economía.

Del T-MEC: Espero que con el diálogo se resuelva favorablemente y evitar el castigo a nuestra economía.

De la GN a la SEDENA.- No es lo más importante donde se adscriba. Hay que ser cuidadosos. No se debe atropellar ningún punto de la Constitución que establece los procedimientos para modificarla, si es que hace falta, de modo que no se contravenga la ley.

Y remató con esta propuesta: Que los precandidatos en Morena a la presidencia nos dijeran por qué están aspirando, qué quieren hacer, qué nos proponen para que los ciudadanos sepamos en su momento si los apoyamos o no.

Por último le pregunté, ¿ha visto al presidente López Obrador?

-Hace un buen rato que no, no he tenido oportunidad de verlo y, desde luego, que no le quito el tiempo a nadie.

Y ahí quedó el ingeniero Cárdenas, tan sereno y claro como siempre.

RETALES

1. RETRASO.- La coordinadora de Protección Civil del Gobierno Federal, Laura Velázquez, a trece días de iniciados los trabajos de rescate de los mineros en Sabinas, anunció al presidente que siempre sí pedirán opinión a dos empresas extranjeras. Y pregunto, ¿por qué no al segundo o al tercer día, por qué al decimotercero cuando las esperanza son pocas? Debe ser muy leal. Pero hay una responsabilidad;

2. RETRATO.- Hugo López-Gatell afirmó que los consultorios de las farmacias son un engaño y un riesgo para pacientes crónicos, además de que explotan a los médicos en locales inaceptables. ¡Ah! Pero este prócer anunció que seguirán operando hasta que se reconstruya el sistema público de salud. Le vale. Seguirán operando, porque el sistema danés de salud, no lo veremos. La demagogia, el engaño; y

3. DESAFUERO.- Renato Sales, fiscal de Campeche, se apersonó en la Cámara de Diputados para pedir el desafuero de diputado, presidente del PRI y ex gobernador de aquel estado, Alejandro Moreno, para proceder en su contra por delitos económicos. El período ordinario inicia en quince días y convocará a la sección instructora para que proceda, y procederá.

Nos vemos mañana, pero en privado.