Y sí, esta oposición les dará la presidencia

La justicia es superior al poder y debe contenerlo, si no, no es justicia. Florestán.

Ayer hubo quienes se escandalizaron porque reiteré que la oposición hará que el candidato de López Obrador gane las elecciones presidenciales de 2024. Esto lo he sostenido desde que esa oposición decidió convertirse en aliada electoral de la 4-T, incapaz que ha sido de construir un candidato y formar un frente único que sería la única forma de competir.

Pero no. Sigue anclada en sus pequeñeces y pugnas internas, anteponiendo su subsistencia y acceso al financiamiento público, a levantar un proyecto de Estado.

¿Cómo entender, si no, que a un año de que inicie el período electoral, cuando en el oficialismo lleva promoviendo a cuatro precandidatos, Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum, a otro nivel Marcelo Ebrard, y por la libre Ricardo Monreal, siendo el propio López Obrador el jefe de este proceso, los dirigentes de la oposición se limiten a flotar para elaborar las listas de candidatos a legisladores federales y locales, nueve gobernadores y unos mil 500 alcaldes?

Porque saben que ese es su alcance, algunos plurinominales, quizá algún gobernador, que no dan para competir por la Presidencia de la República, y por eso se han reducido a garantizar su subsistencia.

Ayer, al presentar el libro de Luis Estrada, el Imperio de los Otros Datos, en el privilegiado espacio del salón de la Comisión Permanente del Senado de la República, simplemente reiteré lo que he dicho y escrito.

Pero parece que eso alteró a quiénes quieren hacer de la opinión un monopolio personal intransferible, como si eso, lo del poder, fuera lo mío, y no lo suyo.

Por lo demás, insisto: si no presentan una alianza con un gran candidato, le darán la presidencia a Morena.

RETALES

1. DISTANCIA.- El padre Alejandro Solalinde, capellán de Palacio Nacional, debe haber tenido algún alejamiento pues participó en el mitin contra la dirigencia de Morena. ¿Habrá sido desplazado por el pastor Arturo Farela, quien, indiscreto, dice que ora con el presidente, de quien se presenta como su guía espiritual?.

2. INCAPACES.- El Insabi será uno de los grandes fracasos del gobierno de la 4-T. Apenas ayer su director, el antropólogo Juan Ferrer, cuando estamos por cumplir las dos terceras partes del sexenio, declaró que medicinas hay, que el problema es su distribución. Es decir, él, que iba a atender a sesenta millones de mexicanos sale ahora conque el Insabi no puede repartir los medicamentos que escasean y se vencen; y

3. AVISO.- El día 12 llega a México el secretario Antony Blinken, cuatro días antes de que el presidente fije su postura ante el intervencionismo del que ha acusado a Washington. Lo hará, como dijo, en el aniversario de la independencia de México. Ayer reiteró esa acusación de intervencionismo. ¿Alguien ha sabido algo de la respuesta a la carta que le envió a Biden?

Nos vemos mañana, pero en privado.