La cama al presidente del Consejo Coordinador Empresarial

Para ellos es lo mismo conjeturas que conclusiones. Florestán.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, Juan Pablo Castañón, ha sido siempre un hombre sensato.



Sabe que es la voz del sector privado ante el gobierno y en el proceso electoral, que habla por todos los organismos cúpula del empresariado, por lo que se ha pronunciado por la terminación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAIM, a lo que se opone Andrés Manuel López Obrador, karma que equivale al muro de Donald Trump.



Pues bien, tras una reunión con el candidato de Morena, Castañón aceptó su propuesta: una mesa con cinco integrantes de su equipo, cinco expertos del sector empresarial y cinco representantes del gobierno federal para analizar la viabilidad y riesgos reales de la construcción y con toda honestidad decir si procede o no procede su construcción, lo que provocó los aplausos de directivos y asistentes a esa reunión.



Y me pregunto: ¿qué fue lo que aplaudieron si todos los asistentes están por la nueva terminal aérea?



Castañón le contestó así a mi compañero de Milenio Roberto López: La posición de López Obrador sobre primero revisar la viabilidad aeronáutica y financiera del NAIM -¿Qué no estaba ya revisada?- y después decidir (sic) si continúa la obra, es un paso adelante hacia la iniciativa privada.



Y ahí quedó el tema porque apenas al iniciar su campaña en Ciudad Juárez les anunció la cancelación del NAIM, de ganar la Presidencia, que da por descontado, y vía su cuenta de Twitter, ratificó Marcelo Ebrard: Se suspenderá la construcción del nuevo aeropuerto.



Tanto José Antonio Meade, como Ricardo Anaya y Margarita Zavala, han expresado su respaldo a esta obra y se negaron a pasar, si quiera, frente en la cama que AMLO tendió al CCE y en la que cayó su dirigente nacional.



Aún ayer por la tarde les dio otra vuelta. Después de anunciar que suspendería la obra por ser un gran socavón, barril sin fondo y monumento a la corrupción, les concedió que si le demuestran que el NAIM es mejor que las dos pistas en Santa Lucía, podría dar marcha atrás a la cancelación de obras.



Y seguramente el CEE se la va a tragar de nuevo pese a saber que lo que dice López Obrador, va a misa.

Amén.



RETALES



1.- RELEVO.- La Asamblea Legislativa aprueba hoy la licencia de Miguel Ángel Mancera a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México y aprobará a José Ramón Amieva Gálvez como su sucesor;



2. ¿GARANTE?- Don Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo-Chilapa, quizá la diócesis más peligrosa del país, reveló que hizo un acuerdo con el jefe de un grupo del crimen organizado, debe ser Guerreros Unidos acusado de la desaparición de los 43 normalistas, para que no maten a los candidatos si no compran el voto y cumplen sus promesas. Gobernación le reviró que la ley no se negocia; y



3. PREGUNTA: ¿Y si el gobierno mexicano se levantara de la mesa de negociaciones del TLC, qué tema le dejaría a Trump además del migratorio, las drogas y la solución atómica, dijo, para México?



Nos vemos mañana, pero en privado.