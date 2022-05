Los magos del suelo y sus frutos. Verdena, una historia que vale la pena contar

audima

“La agricultura campesina humaniza las relaciones con la naturaleza. La espiritualidad humaniza los procesos del campo. La sacralidad es regresar a ser humano frente a la tierra...” Extracto del Espacio Estatal en defensa del maíz nativo de Oaxaca”

Mi andar me regresa a la tierra, me exige escribir, intento crear conciencia, convencer de que ocuparse de ella conviene. Es fácil escucharla, algunos tienen haciéndolo por generaciones. Es cierto que la vida en el campo ayuda, pero se puede oir y ver en todo el planeta, observarla convence. Así vive Orlando, la naturaleza se ha apropiado de sus días, es un campesino agroecologista que vive en Pipioltepec, Estado de México muy cerca de Valle de Bravo. Él, como otros campesinos de fincas cercanas, elije sembrar alimentos, no importa que el cultivo de flores sea más rentable. Las ganancias son de otro tipo: frutas y verduras libres de agrotóxicos.

Verlo trabajar conecta con la vida, su tez se ve bien entre el verde de las lechugas, el amarillo de los girasoles y el morado de la col. Cultiva sencillo, es el suelo quien hace la magia, adentro hay una fiesta constante donde bailan la fauna y la flora, mientras la orquesta de la microbiología toca la melodía que corresponde a cada estación. Los sonidos que brotan de la tierra acompañan el crecimiento de las plantas, mientras el riego por goteo refresta a los asistentes al festin. En tanto, Orlando pone atención a los murmullos que suben a la superficie cuando las plantas hablan con los insectos y con los microrganismos. Ese diálogo, sostiene, crea, un suelo sano y diverso que da coliflores, aguacates, brócolis, cebollas, chícharos, … Sus malavares crean el equilibrio ecológico, pero es preciso, reitera, escuchar sus mensajes para darle lo que requiere: arar la tierra, rotar los cultivos, utilizar biofertilizantes. Abonarlo con rastrojo, ceniza, carbón, harina de roca, elaborar composta con estiercol de vacas de libre pastoreo. Así se obtiene un suelo con altos porcentajes de materia orgánica. Es una relación recíproca, nos dice Orlando viéndonos a los ojos: “Cuando yo entendí que el suelo es un ser vivo me di cuenta que no tengo nada que ver yo para que la planta obtenga sus propios alimentos, es la vida en el suelo, yo hago cosas sencillas con él, pero el suelo lo convierte en algo complejísimo”.

De acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) deben de cumplirse diez condiciones para que un cultivo se considere agroecológico, destaco algunas: diversidad de sistemas de producción, sinergias entre suelos, bosques y comunidades, eficiencia en el uso de los recursos, economía circular y solidaridad… Orlando lo sabe y comparte sus conocimientos en en la Universidad del Medio Ambiente ubicada en Valle de Bravo, donde da talleres. Esa institución busca generar agentes de cambio que pongan en marcha proyectos socioambientales. En sus aulas se repiten las palabras ecología, sustentabilidad, innovación y emprendimiento.

Pero para que la historia de este conjuro sea un éxito es necesario cerrar el círculo y poner en la mesa de los consumidores los frutos de la tierra. Aquí organizaciones como Verdena (IG@verdena.consumoconsciente y Face@VerdenaConsumoConsciente) terminan de mover la varita mágica. Se trata de una red que ofrece en la Ciudad de México frutas y verduras agroecológicas recién cosechadas por Orlando y otros tantos campesinos del Estado de México. A lo largo de todo el país hay más gente comprometida con la tierra y la distribución justa de sus frutos como Marcela Morales quien dirige Verdena, al consumir lo que ofrecen ganamos todos.