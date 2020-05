l Covid-19 avanza mientras políticos, empresarios y AMLO pelean sus intereses

¡Ya basta! Los políticos están ausentes de lo que en este momento siente y viven los mexicanos. Los ignorantes ponen su granito de arena para sembrar el camino hacia una larga recuperación económica. No hay una explicación lógica cuando el presidente López Obrador se empecina en sacar adelante reformas a la ley cuando a quienes se tendrá que aplicar están en riesgo de perder la vida. Primero, su Ley de Amnistía. ¿Por qué en este preciso momento? Bueno, sus legisladores de Morena que resultaron como todos los demás “levantadedos” y buenos para cobrar, se la aprobaron. Poco les importó la pandemia. El estado de emergencia sanitaria. Acudieron como pudieron y vencieron el miedo para ir a aprobarle la reforma al “jefe”. Ahora se están poniendo de acuerdo los legisladores para aprobarle otra reforma a la ley que quiere López Obrador. Y es probable que la aprueben. Todo en medio de esta pandemia. Cuando millones de mexicanos nos encontramos en casa, cuidando no contagiarnos. Con el temor (porque todos lo tenemos) de morir si nos toca el contagio. El relato que ofreció la doctora Magdalena Madero Directora de Nefrología del Hospital de Cardiología de la Ciudad de México, entrevistada por Carlos Loret de Mola, le eriza los pelos a todos. Una voz autorizada y reconocida contrasta los números oficiales del Covid-19 en México. La forma de medición que se está aplicando en nuestro país va en contra de la que tienen el resto del mundo. Y en medio de esta gravedad, los mexicanos tenemos que soportar al presidente con sus declaraciones mañaneras dividiendo al país. Peleando con los empresarios. Descalificando a los periodistas. Valiéndole todo porque ni cubrebocas utiliza. Y la vox populi sentencia: “Si AMLO no usa tapabocas, nosotros por qué sí”. Un reconocido especialista como Hugo López-Gatell, que en un principio se le creía todo. Vino el resbalón aquel cuando aseguró que a López Obrador no le afectaría el coronavirus porque está protegido por su moralidad. Ya el mandatario había mostrado su billetito de 2 dólares y amuletos que decía él que lo protegían. Ahora, López-Gatell menciona que no es tan necesario el cubrebocas, cuando en países como China, Japón, Italia, España, Reino Unido, Alemania, por citar algunos, el uso del cubrebocas es obligatorio. A López Obrador lo persiguen sus propios fantasmas. Los neoliberales, los corruptos, los de la mafia del poder, y teme perder su mayoría legislativa el 2021. No entiende, como tampoco entienden sus detractores, que México no está para grillas baratas. Para anteponer sus intereses políticos ante esta amenaza a la vida. Muchos mexicanos estamos HARTOS de este encierro. Y nos recetan a diario pleitos. Y nos hablan de sus intereses políticos. ¡Ya basta! ¿No entienden?.

El día del niño...El pretexto. Nunca como ayer se observó tanto vehículo circulando por las calles y avenidas de Mazatlán. Los bancos con grandes filas. Las pastelerías y tiendas de regalos abarrotadas. Fue el día del niño. Pretexto que cayó como “anillo al dedo” (como dijera AMLO de la pandemia) para que cientos de personas salieran de sus casas. La mayoría sin respetar las indicaciones de las autoridades de salud. Lo mismo sucedió en Culiacán, donde muchas tiendas se llenaron. La gente frenética comprando regalos, pasteles, pizzas. Vehículos estrangulando la circulación. En Los Mochis se reportó por igual. El delicado problema es que se pueden disparar los contagios. Porque si se aplica la tabla de que cada contagio se multiplica por 50, entonces en Sinaloa tenemos 43 mil 450 posibles contagiados y no los 869 que oficialmente se mencionan.