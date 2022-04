líderes partidistas y los aspirantes a puestos de elección popular no fueron a las playas

audima

El saldo. Dicen que el secretario de Seguridad Pública en Ahome, Julio César Romanillo, andaba ayer de buen talante porque tiene buenas cuentas que rendir. Y es que algunos le atribuyen ese buen humor a que no hubo muertos en el operativo de los días santos. Como siempre ocurre, los mandos de seguridad y de vialidad ya no contaron en las estadísticas del despliegue el muerto en el accidente en la sindicatura de Higuera de Zaragoza, ya que se registró ayer. Ni el muerto a balazos en una pollería en la Villa de Ahome porque fue fuera de la influencia de las playas. Estos hechos sí los sacaron de balance porque querían irse en blanco hasta el lunes. Algunos de la corporación y de la comuna destacan las “acciones heroicas” que realizaron los elementos. Uno de ellos es el salvamento que realizaron unos agentes de un padre y su pequeña hija cuando estaban a punto de ahogarse en la playa de El Maviri. Y otras más.

Desterrados. Como no hay campaña político-electoral a la vuelta de la esquina, los dirigentes de los partidos ni los que aspiran a alguna candidatura para un cargo de elección popular en el futuro, no fueron a las playas, el río o centros ceremoniales a apoyar a los vacacionistas. Contrario a cuando están inmersos en un proceso electoral que es cuando a estos les ofrecen el cielo y las estrellas. Algunos consideran que eso fue un error cuando menos de los líderes partidistas, ya que dejan de tener presencia para la hora buena. De hecho, no fueron pocos los que acudieron a las playas, principalmente a El Maviri, que notaron que no irrumpieron las brigadas de políticos con su propaganda y entregándoles cachuchas y otros artículos para ganárselos.

Muestreo. El que aprovechó la coyuntura fue el regidor del Partido Sinaloense en Ahome, Carlos Roberto Valle Saracho, para muestrearse bajo el argumento de supervisar el operativo de seguridad y control en los centros recreativos y ceremoniales. Sí le da porque es el presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo ahomense. Y aunque no lo fuera, ya que es parte de la estructura del Ayuntamiento. Cada paso que daba lo socializaba. Primero se le pegó al alcalde Gerardo Vargas Landeros, pero dicen que el punto clave de su protagonismo fue en la visita a San Miguel del gobernador Rubén Rocha Moya. Ahí se le puso en frente para dialogar con él. Nadie tiene duda de que Valle Saracho aprovechó estos días santos para posicionarse: va por la alcaldía en el 2024.

Impaciencia. Algunos priistas de Ahome adelantaron que en esta semana sale la convocatoria para la elección del nuevo presidente sustituto del PRI en Sinaloa. No dicen de dónde sacan eso, pero lo dan por hecho una vez que pasaron los días de vacaciones de los días santos. La realidad es que hay inquietud entre los seguidores de los aspirantes ahomenses a esa posición, Álvaro Ruelas Echave, Bernardino Antelo Esper y Marco Antonio Osuna Moreno. Pero no solo de estos y otros si no hay impaciencia de los priistas en otros municipios que también quieren que haya una definición para que la lucha interna no tenga mayor desgaste.

La tenebra. El golpeteo en los módulos de riego en Ahome empezó porque las elecciones para el cambio de directivos están a la vuelta de la esquina. Ya se habla que desde una oficina del Gobierno del Estado en la zona norte de la entidad salen los ataques en contra de algunos aspirantes que tienen “buena relación” con el alcalde Vargas Landeros. Lo extraño es que dicen que uno de los funcionarios de este está involucrado en esta jugada.