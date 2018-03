El segundo error de López Obrador

Algo está pasando en la estrategia de campaña de Andrés Manuel López Obrador. El candidato de Morena a la Presidencia de la República ha empezado a cometer errores muy graves.



Todo indica que a AMLO se le acabó el teflón, ya que anteriormente se le resbalaran las críticas y los golpes de los adversarios, hoy ha empezado a caer en pifias y errores que muy seguramente vienen por malos cálculos desde el cuarto de guerra.

AMLO, candidato de Morena a la Presidencia de la República. AP



Recordemos que hace una semana en reunión con los banqueros en Acapulco amenazó con dejar suelto a el “tigre” en caso de perder la elección presidencial con un fraude electoral. Ahí encendió la alerta de los empresarios del dinero.



Este fin de semana un video llamado “Niña bien” en donde llaman a votar por López Obrador prendió la alarma del sector conservador del país y por supuesto de la iglesia que ha sido muy golpeada por los simpatizantes de Morena. No es cosa menor el número de votantes que representa el clero y la derecha conservadora.



En el video una supuesta muchacha de universidad privada llama a votar por “ya sabes quién” a ritmo de reguetón en plena misa baila y pide sacar al PRI. Otro de los mensajes interesantes es cuando dice “mi gente es panista y me tacha de populista”, aquí deja en claro que el video es dirigido a los jóvenes de escuelas privadas que por lo regular votarían por Acción Nacional, ese es el objetivo.



Con esto llegamos a la conclusión de que Morena no está jalando a los votantes panistas que abandonan el barco de Ricardo Anaya, candidato del PAN a la Presidencia de México.



El primer paso después de esta publicación fue deslindarse del video “Niña bien”, a pesar de que la publicación de origen viene de Juan Manuel Jarquín, militante de Morena y cercano a uno de los hijos de López Obrador. El segundo paso de la estrategia ha sido minimizarlo y el tercero será culpar a otro partido de haberlo elaborado.



Se ve complicado que venga una sanción del INE por promocionar al candidato en periodo de intercampaña, pero lo que es un hecho es que prendió la alerta en el sector conservador del país y abrieron el frente para que entre el discurso del miedo contra López Obrador. Ahora sin el teflón pude empezar a tener efecto esta campaña que se implemento en las dos pasadas elecciones presidenciales.



En resumen, el video es el segundo error que permite el equipo de campaña del candidato de Morena en menos de quince días.



Presencia. Otro sinaloense que apareció en las listas de candidatos a diputados federales plurinominales es Jesús Héctor Muñoz Escobar, está en el lugar 33, pero al final esto tiene un valor curricular y es presencia a nivel nacional. Sabemos que tiene respaldo de senadores priistas.

En dicha lista también destaca la priista sinaloense Cinthia Valenzuela como suplente de Karina Alejandra Hinojosa en el lugar número 12, este es un merecido reconocimiento para la joven que sobresale por ser muy activa, además es de los cuadros con mucho futuro del tricolor.



Sinaloa. Nos confirman que estarán todos los candidatos a senadores en el debate que organiza Radio Fórmula, el día de mañana de 7 a 9 horas en el hotel Lucerna. Muy pendientes de cómo se desenvuelva este debate de candidatos.



Memoria política. “La intolerancia puede ser definida aproximadamente como la indignación de los hombres que no tienen opiniones”, Gilbert Keith Chesterton.