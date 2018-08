Aguas negras en la calle y casas

Las aguas negras brotaron por los drenajes en las calles y las casas en la colonia Ejidal de Higuera de Zaragoza, lo que mantiene latente un brote de enfermedades entre la población.

El foco de contaminación está ampliándose en ese lugar, lo que provocó la inconformidad generalizada de los vecinos porque no aguantan la peste.

Algunos hasta dejaron sus casas porque no pueden estar, pero a otros que están enfermos les preocupa que su salud pueda empeorar.

El problema tiene una semana y va para rato porque los vecinos denunciaron que ya fue la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, pero que no ha resuelto el problema de salud pública.

El personal de la Japama fue al lugar, pero como si no hubieran ido porque las aguas negras siguen brotando por todos lados.

Esta situación no debe de estar pasando en Higuera de Zaragoza. Las autoridades están obligadas no solo a atender el problema, sino a resolverlo, porque se corre el riesgo de que las enfermedades propias de ese foco de contaminación se registren. Y sea masivo. No se puede desatender eso.

La salud es lo más importante que un gobierno debe de procurar para su población. Por eso, es recomendable que la Japama actúe de inmediato para detectar el origen del problema y resolverlo. O la Secretaría de Salud actuar antes de que la situación se salga de control.