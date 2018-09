Vialidad y Transportes en la zona norte de Sinaloa ofreció un curso de capacitación a los choferes de los camiones urbanos con el fin de que den una mejor atención a los usuarios y prevenir accidentes.

Con esta capacitación los choferes obtienen el certificado de aptitudes que les permite operar las unidades. Sin el documento son objetos de sanciones.

Pero en el fondo lo que esperan los ahomenses es que los choferes no solo busquen el papel, el documento, sino que realmente les nazca la voluntad de atender de la mejor manera a los pasajeros.

No es posible que si quieren recogen a los usuarios en las paradas y si no, no; que si quieren se salen de la ruta, etc., acciones que desacreditan el servicio que prestan.

Lo que se requiere es un cambio de actitud de los choferes de los camiones urbanos. Lo del documento de certificación es lo de menos. Lo importante es que los conductores pongan en práctica lo que se les dijo en el curso de capacitación.