Los cierres de tortillerías

Un total de 25 tortillerías han cerrado en Los Mochis de 2017 a la fecha por no tener utilidades. Estas son de 150 que han corrido la misma suerte en territorio sinaloense.

La cifra fría de ese sector la reveló el expresidente de la Federación de la Industria de la Masa y la Tortilla en Sinaloa, Lorenzo Garza, quien señaló que las tortillerías no tienen venta por la sobreoferta que existe.

La explicación no es nueva, pero cada vez toma más fuerza: se han abierto tortillerías porque la gente consigue crédito, pero al final cierran los negocios y quedan endeudados. Lo peor es que la perspectiva no es nada halagadora para el sector, en virtud de que el alza a los precios de los insumos no tiene para cuando parar.

Y elevar el precio del kilo del producto no es tan fácil por la ola de protesta que generaría y podría disminuir más la venta, por lo que se le complicaría más la situación a los tortilleros.

En la queja va implícita la intención de los tortilleros de subir a 17 pesos el kilo de la tortilla, lo que sería otro golpe más a las familias más necesitadas. Por eso, el gobierno debería ver la forma de evitarlo, pero apoyar a los tortilleros para que no cierren.