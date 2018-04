Cuestionan nombramiento

En medio de la inconformidad de líderes indígenas, el exalcalde de El Fuerte Marco Vinicio Galaviz Serrano fue presentado ayer como nuevo delegado de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Sinaloa en sustitución de Mayra Gisela Peñuelas.

El acto fue presidido por el coordinador nacional de Delegaciones de la CDI, Carlos Trejo, que vivió un mal momento por el recibimiento que le dieron los líderes indígenas a Galaviz Serrano que el viernes rendirá protesta de manera formal.

No es sorpresa lo que pasó en el acto protocolario de presentación del nuevo funcionario porque desde que empezó a circular la versión de que Galaviz Serrano sería el nuevo delegado de la CDI en Sinaloa una ola de inconformidad se levantó en las comunidades indígenas. Aunque parece que no va haber marcha atrás porque la decisión está tomada, el exalcalde fortense no llega ni operará de la mejor manera en virtud de que los líderes indígenas no trabajarán con él.

En pocas palabras, lo desconocen porque no es alguien que sepa mucho del sector. El problema se hizo mayor porque no hubo nadie que operara el ascenso del exalcalde. Los indígenas ni fueron tomados en cuenta aunque sea de pura cortesía.

En realidad, el nombramiento suena más a concesión política en este proceso electoral que a buscar el mejor perfil.