Antonio Cota González pidió ayer licencia para separarse como presidente municipal sustituto de El Fuerte aduciendo motivos personales en una sesión de Cabildo en la que estuvieron solo regidores priistas.

Los regidores de oposición no estuvieron porque, según estos, no fueron convocados. Esto no es sorpresa porque al fin y al cabo el regidor Cota González estaba como sustituto, pero lo que sí lo fue es que no entra la alcaldesa con licencia Nubia Ramos, sino que los regidores priistas eligieron a otro de ellos: al regidor Rodolfo Cota Cota, lo que para algunos refleja la pugna interna priista.

Para muchos esto es signo de inestabilidad provocado por la intentona de Ramos de tener el control del gobierno municipal que con Antonio Cota no lo tenía.

Se espera que todo esto no vaya a afectar los programas o la atención a los ciudadanos que de por sí ya sufren la negligencia oficial, como las deficiencias en el servicio de agua potable.