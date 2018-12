Falta de seguridad en zonas de riesgo

Más socavones están apareciendo en la ciudad con fatales consecuencias, como lo demuestra el caso del niño que murió al caer a uno de ellos en el bulevar Zacatecas, a la altura de la colonia 72.

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome señaló que ese punto no lo habían ubicado como riesgoso.

Sin embargo, hay más de 70 puntos de drenaje colapsados desde antes y después de la depresión tropical 19-E.

Es una buena base que se tenga detectados las zonas de alto riesgo de drenajes en mal estado, pero eso no debe de quedar ahí.

En esos puntos se tienen que tomar las medidas preventivas para evitar tragedias como la que ocurrió el sábado en la tarde-noche, lo que no está sucediendo.

Esas áreas se deben de aislar, se deben de colocar cintas de precaución, etc., para que los civiles no se acerquen y evitar riesgos innecesarios. Esa tarea le corresponde hacerla a los elementos de Protección Civil de Ahome, pero no se sabe qué pasa, porque en la mayoría de los puntos de drenaje colapsados no han actuado.

El nuevo coordinador de la dependencia Salvador Laphar debe de prestar atención a ese problema para que no se registre otro hecho mortal.