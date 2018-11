Erradicar la violencia contra las mujeres

Las instituciones públicas y organizaciones civiles en Sinaloa iniciaron ayer una jornada más de la lucha contra la violencia a las mujeres.

Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán vivieron la ola naranja de grupos de mujeres y hombres que salieron a las calles para concientizar a no caer en ese problema que enferma a las familias.

Sin embargo, las actividades se extendieron a otras ciudades más pequeñas, como Choix, en donde también se sumaron a esta jornada.

Los Institutos Municipales de las Mujeres en los municipios tienen un papel protagónico organizando conferencias, volanteo, etc., para erradicar este fenómeno que si bien es cierto lo padece más las féminas también ya alcanzó a los hombres.

Las actividades se pusieron en marcha en el Día Mundial contra la Violencia de las Mujeres que se festejó ayer.

No cabe duda que se han logrado avances, ya que la mujer no se queda callada. Ahora acuden a las instancias legales para denunciar los actos de violencia que sufren o simple y sencillamente no siguen con una relación tormentosa.

Todo está en las mujeres el no permitir que la violenten psicológicamente mucho menos físicamente. De ocurrir un hecho de esta naturaleza, debe de recurrir al apoyo profesional.

Sin duda las relaciones que formen las mujeres deben de estar sustentadas en el respeto y la responsabilidad como un factor que contribuya a erradicar la violencia.